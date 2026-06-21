Gui Negao için Trabzonspor'a cevap geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Gui Negao gelişmesi yaşandı.
Bordo-mavililerin, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki forvet için yaptığı resmi teklifin Brezilya ekibi tarafından reddedildiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RTI Esporte'nin haberine göre Trabzonspor, genç futbolcu için satın alma zorunluluğu içeren kiralama teklifi sundu. Bordo-mavililerin teklifinde satın alma bedelinin 7 milyon euro olduğu belirtildi.
CORINTHIANS KAPIYI 15 MİLYON EURO'DAN AÇTI
Corinthians yönetimi ise bu rakamı oyuncunun potansiyel piyasa değerinin altında buldu ve teklifi geri çevirdi. Brezilya ekibinin, görüşmelerin ilerlemesi için satın alma bedelinin en az 15 milyon euro seviyesine çıkarılmasını istediği aktarıldı.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Corinthians ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam eden Gui Negao'nun yurt dışı serbest kalma bedelinin 100 milyon euro, Brezilya içindeki serbest kalma bedelinin ise 25 milyon euro olduğu belirtildi.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA
Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin de takip ettiği genç golcü, geride kalan dönemde çıktığı 36 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Corinthians cephesinin, oyuncunun gelecekte çok daha yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olabileceğine inandığı ifade edildi.
Bordo-mavililerin, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki forvet için yaptığı resmi teklifin Brezilya ekibi tarafından reddedildiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RTI Esporte'nin haberine göre Trabzonspor, genç futbolcu için satın alma zorunluluğu içeren kiralama teklifi sundu. Bordo-mavililerin teklifinde satın alma bedelinin 7 milyon euro olduğu belirtildi.
CORINTHIANS KAPIYI 15 MİLYON EURO'DAN AÇTI
Corinthians yönetimi ise bu rakamı oyuncunun potansiyel piyasa değerinin altında buldu ve teklifi geri çevirdi. Brezilya ekibinin, görüşmelerin ilerlemesi için satın alma bedelinin en az 15 milyon euro seviyesine çıkarılmasını istediği aktarıldı.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Corinthians ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam eden Gui Negao'nun yurt dışı serbest kalma bedelinin 100 milyon euro, Brezilya içindeki serbest kalma bedelinin ise 25 milyon euro olduğu belirtildi.
AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA
Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin de takip ettiği genç golcü, geride kalan dönemde çıktığı 36 maçta 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Corinthians cephesinin, oyuncunun gelecekte çok daha yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olabileceğine inandığı ifade edildi.