Acun Ilıcalı'ya transferde İtalyan rakip!

Hellas Verona'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönen Victor Nelsson ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Danimarkalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
İtalya'dan da Monza ve Udinese, Nelsson ile ilgileniyor.
Galatasaray'da kalması beklenmeyen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun transferiyle ilgili ilerleyen günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
İtalya'dan da Monza ve Udinese, Nelsson ile ilgileniyor.
Galatasaray'da kalması beklenmeyen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun transferiyle ilgili ilerleyen günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.