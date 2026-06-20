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Acun Ilıcalı'ya transferde İtalyan rakip!

Hull City'nin kadrosuna katmak istediği Victor Nelsson ile İtalya'dan da Monza ve Udinese de ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'ya transferde İtalyan rakip!
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Hellas Verona'daki kiralık döneminin ardından Galatasaray'a geri dönen Victor Nelsson ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Danimarkalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

İtalya'dan da Monza ve Udinese, Nelsson ile ilgileniyor.

Galatasaray'da kalması beklenmeyen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun transferiyle ilgili ilerleyen günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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