20 Haziran
Hollanda-İsveç
20:00
20 Haziran
Almanya-Fildişi Sahili
23:00
21 Haziran
Ekvador-Curacao
03:00
21 Haziran
Tunus-Japonya
07:00
20 Haziran
Almeria-Malaga
22:00

Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferi için ateşi yaktı!

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Alman file bekçisi Alexander Nübel için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:00 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 11:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferi için ateşi yaktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Alexander Nübel için temaslarını yoğunlaştırdığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LİSTENİN İLK SIRASINDA

Beşiktaş, Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, 29 yaşındaki kaleciyi transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi. Alman devi kapıyı 10 milyon Euro'dan açıyor. Bu rakamın altına inmeyen Bayern Münih ile Beşiktaş yönetimi arasındaki pazarlıklar sürüyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması giyen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev aldı. Nübel, bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

KUPALAR KAZANDI

Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart formaları giyen Alexander Nübel, Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşadı. Alman kaleci ayrıca Stuttgart ile de Almanya Kupası'nı kazanmayı başardı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.