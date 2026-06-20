Beşiktaş'ta Alexander Nübel transferi için ateşi yaktı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinin üst sıralarında yer alan Alexander Nübel için temaslarını yoğunlaştırdığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LİSTENİN İLK SIRASINDA
Beşiktaş, Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, 29 yaşındaki kaleciyi transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi. Alman devi kapıyı 10 milyon Euro'dan açıyor. Bu rakamın altına inmeyen Bayern Münih ile Beşiktaş yönetimi arasındaki pazarlıklar sürüyor.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması giyen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev aldı. Nübel, bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
KUPALAR KAZANDI
Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart formaları giyen Alexander Nübel, Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşadı. Alman kaleci ayrıca Stuttgart ile de Almanya Kupası'nı kazanmayı başardı.
Beşiktaş, Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, 29 yaşındaki kaleciyi transfer listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi. Alman devi kapıyı 10 milyon Euro'dan açıyor. Bu rakamın altına inmeyen Bayern Münih ile Beşiktaş yönetimi arasındaki pazarlıklar sürüyor.
DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Geçtiğimiz sezon Stuttgart forması giyen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev aldı. Nübel, bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken, istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
KUPALAR KAZANDI
Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart formaları giyen Alexander Nübel, Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşadı. Alman kaleci ayrıca Stuttgart ile de Almanya Kupası'nı kazanmayı başardı.