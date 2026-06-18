Marc Cucurella'nın Real Madrid'e imza sonrası ilk sözleri!

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"HER ŞEY BİRBUÇUK İKİ GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLDÜ"

"BU KULÜBÜN ÖZEL BİR BÜYÜSÜ VAR"

"DOĞRU KARAR VERDİĞİMDEN ŞÜPHEM YOK"

Chelsea'den ayrılıp Real Madrid kadrosuna dahil olan Marc Cucurella, transferinin ardından İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden El Mundo'ya özel bir röportaj verdi. Yeni kulübüne katılım sürecini anlatan deneyimli sol bek, Real Madrid forması giymenin kariyeri açısından büyük bir onur olduğunu dile getirdi.Transfer döneminde masasında farklı opsiyonlar bulunduğunu ancak Real Madrid'in devreye girmesiyle tüm sürecin seyrinin değiştiğini aktaran Cucurella, imza aşamasının çok kısa bir sürede tamamlandığını ifade etti. İspanyol futbolcu,şeklinde konuştu.Real Madrid'in dünya futbolundaki ağırlığına ve kulübün köklü tarihine dikkat çeken 27 yaşındaki savunmacı, eflatun-beyazlıların saha içindeki geri dönüş karakterine vurgu yaptı. Kulübün kendine has bir yapısı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, cucurella ifadelerini kullandı.Kariyeri açısından dönüm noktası sayılabilecek bir adım attığını ve bu kararın arkasında durduğunu belirten Cucurella, Real Madrid'e imza atarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.Verdiği karardan herhangi bir pişmanlık duymadığını belirten İspanyol sol bek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: