Marc Cucurella'nın Real Madrid'e imza sonrası ilk sözleri!

Chelsea'den ayrılıp Real Madrid kadrosuna dahil olan Marc Cucurella, transferinin ardından İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden El Mundo'ya özel bir röportaj verdi. Yeni kulübüne katılım sürecini anlatan deneyimli sol bek, Real Madrid forması giymenin kariyeri açısından büyük bir onur olduğunu dile getirdi.
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Transfer döneminde masasında farklı opsiyonlar bulunduğunu ancak Real Madrid'in devreye girmesiyle tüm sürecin seyrinin değiştiğini aktaran Cucurella, imza aşamasının çok kısa bir sürede tamamlandığını ifade etti. İspanyol futbolcu, "Çeşitli seçenekler vardı, ancak Real Madrid'den teklif gelince hiç tereddüt etmedim. Bence bu eşsiz bir fırsat. Her şey bir buçuk ya da iki gün içinde çözüldü. Benim için bu daha da iyi; her şey gereksiz sıkıntılar olmadan, hızlıca gerçekleşti" şeklinde konuştu.
"BU KULÜBÜN ÖZEL BİR BÜYÜSÜ VAR"
Real Madrid'in dünya futbolundaki ağırlığına ve kulübün köklü tarihine dikkat çeken 27 yaşındaki savunmacı, eflatun-beyazlıların saha içindeki geri dönüş karakterine vurgu yaptı. Kulübün kendine has bir yapısı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, cucurella ifadelerini kullandı.
"DOĞRU KARAR VERDİĞİMDEN ŞÜPHEM YOK"
Kariyeri açısından dönüm noktası sayılabilecek bir adım attığını ve bu kararın arkasında durduğunu belirten Cucurella, Real Madrid'e imza atarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Verdiği karardan herhangi bir pişmanlık duymadığını belirten İspanyol sol bek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Hayat farklı aşamalardan geçiyor. Büyük bir karar vermem gerekiyordu ve bunun doğru karar olduğundan hiç şüphem yok. Her futbolcu en üst seviyede performans sergilemeyi ve büyük kulüplerde oynamayı hayal eder. Çocukken dünyanın en iyi takımlarında oynamayı hayal edersiniz ve bence Real Madrid de bu takımlardan biri. En çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sahip kulüp."
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HER ŞEY BİRBUÇUK İKİ GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLDÜ"
Transfer döneminde masasında farklı opsiyonlar bulunduğunu ancak Real Madrid'in devreye girmesiyle tüm sürecin seyrinin değiştiğini aktaran Cucurella, imza aşamasının çok kısa bir sürede tamamlandığını ifade etti. İspanyol futbolcu, "Çeşitli seçenekler vardı, ancak Real Madrid'den teklif gelince hiç tereddüt etmedim. Bence bu eşsiz bir fırsat. Her şey bir buçuk ya da iki gün içinde çözüldü. Benim için bu daha da iyi; her şey gereksiz sıkıntılar olmadan, hızlıca gerçekleşti" şeklinde konuştu.
"BU KULÜBÜN ÖZEL BİR BÜYÜSÜ VAR"
Real Madrid'in dünya futbolundaki ağırlığına ve kulübün köklü tarihine dikkat çeken 27 yaşındaki savunmacı, eflatun-beyazlıların saha içindeki geri dönüş karakterine vurgu yaptı. Kulübün kendine has bir yapısı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, cucurella ifadelerini kullandı.
"DOĞRU KARAR VERDİĞİMDEN ŞÜPHEM YOK"
Kariyeri açısından dönüm noktası sayılabilecek bir adım attığını ve bu kararın arkasında durduğunu belirten Cucurella, Real Madrid'e imza atarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
Verdiği karardan herhangi bir pişmanlık duymadığını belirten İspanyol sol bek, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Hayat farklı aşamalardan geçiyor. Büyük bir karar vermem gerekiyordu ve bunun doğru karar olduğundan hiç şüphem yok. Her futbolcu en üst seviyede performans sergilemeyi ve büyük kulüplerde oynamayı hayal eder. Çocukken dünyanın en iyi takımlarında oynamayı hayal edersiniz ve bence Real Madrid de bu takımlardan biri. En çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna sahip kulüp."