Hamit Altıntop'tan Milli Takım açıklaması

'BU ELEŞTİRİLER, KARDEŞLERİMİ DAHA ÇOK MOTİVE EDECEKTİR'

'BU TAKIM DAHA GELİŞİM SÜRECİNDE'

'BU ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK İHTİYACI SAĞLIKLI GERİ DÖNÜŞLER'

'AZİMLE BİR ŞEKİLDE İLERİYE DOĞRU YÜRÜMEK LAZIM'

'EN BÜYÜK DEZAVANTAJLARIMIZDAN BİRİSİ, BİR BAŞARI YAKALADIĞIMIZDA BİRAZ GEVŞEYEBİLİYORUZ'

'BUGÜNKÜ FUTBOLDA İKİ TAKIMIN KARIŞIMI ÇOK ETKİLİ OLABİLİRDİ'

'İLK 8'E GİRMEK GÜZEL BİR BAŞARI OLUR'

'FRANSA'YI BİR ADIM ÖNDE GÖRÜYORUM'

'FIFA'YA ELEŞTİRİDE BULUNSAK DA DİĞER TARAFTAN ONLARI ANLAMAK LAZIM'

'BİR GÜN GÖREV OLURSA BU HAYATTA EN SEVDİĞİM MESLEĞİ DEVAM ETTİRMEK İSTERİM'

'ONLARA İNANIYORUZ, BAŞARABİLECEKLERİNİ BİLİYORUZ'