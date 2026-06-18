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A Millilerimiz, 653. maçına Paraguay karşısında çıkacak

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Kaliforniya'ya bağlı San Jose'de Paraguay ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 yenilgi yaşadı

calendar 18 Haziran 2026 13:39 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 13:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
A Millilerimiz, 653. maçına Paraguay karşısında çıkacak
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2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 653'üncü müsabakaya çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye, 103 yıllık tarihinde 363'ü resmi, 289'u özel toplam 652 maç oynayıp 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 92'si tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 929 gol gördü.

Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 652 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 652 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

PARAGUAY İLE İKİNCİ KEZ

A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile tarihinde 2. kez karşılaşacak.

Milliler, 1995'te Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kaldı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 35'İNCİ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 35'inci sınavında Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 25'i resmi, 9'u özel 34 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 43 gole engel olamadı.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki maçlarının sonuçları şöyle:

TARİH

MAÇ

ORGANİZASYON

SONUÇ

12.10.2023

Hırvatistan-Türkiye

EURO 2024 Elemeleri

0-1

15.10.2023

Türkiye-Letonya

EURO 2024 Elemeleri

4-0

18.11.2023

Almanya-Türkiye

Özel

2-3

21.11.2023

Galler-Türkiye

EURO 2024 Elemeleri

1-1

22.03.2024

Macaristan-Türkiye

Özel

1-0

26.03.2024

Avusturya-Türkiye

Özel

6-1

04.06.2024

İtalya-Türkiye

Özel

0-0

10.06.2024

Polonya-Türkiye

Özel

2-1

18.06.2024

Türkiye-Gürcistan

EURO 2024

3-1

22.06.2024

Türkiye-Portekiz

EURO 2024

0-3

26.06.2024

Çekya-Türkiye

EURO 2024

1-2

02.07.2024

Avusturya-Türkiye

EURO 2024

1-2

06.07.2024

Hollanda-Türkiye

EURO 2024

2-1

06.09.2024

Galler-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

0-0

09.09.2024

Türkiye-İzlanda

UEFA Uluslar Ligi

3-1

11.10.2024

Türkiye-Karadağ

UEFA Uluslar Ligi

1-0

14.10.2024

İzlanda-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

2-4

16.11.2024

Türkiye-Galler

UEFA Uluslar Ligi

0-0

19.11.2024

Karadağ-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

3-1

20.03.2025

Türkiye-Macaristan

UEFA Uluslar Ligi

3-1

23.03.2025

Macaristan-Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

0-3

07.06.2025

ABD-Türkiye

Özel

1-2

10.06.2025

Meksika-Türkiye

Özel

1-0

04.09.2025

Gürcistan-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-3

07.09.2025

Türkiye-İspanya

2026 Dünya Kupası Elemeleri

0-6

11.10.2025

Bulgaristan-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

1-6

14.10.2025

Türkiye-Gürcistan

2026 Dünya Kupası Elemeleri

4-1

15.11.2025

Türkiye-Bulgaristan

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-0

18.11.2025

İspanya-Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri

2-2

26.03.2026

Türkiye-Romanya

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali

1-0

31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1
01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0
07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1
14.06.2026 Türkiye-Avustralya 2026 Dünya Kupası 0-2

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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