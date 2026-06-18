A Millilerimiz, 653. maçına Paraguay karşısında çıkacak
2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Kaliforniya'ya bağlı San Jose'de Paraguay ile karşılaşacak Türkiye, 103 yıllık tarihinde 1'i hükmen 259 galibiyet, 151 beraberlik, 242 yenilgi yaşadı
Ay-yıldızlılar, 279'u deplasmanda, 281'i Türkiye'de, 92'si tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 903 gol attı, kalesinde 929 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 652 müsabakanın 564'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 26'sını Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
Milliler, 652 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
PARAGUAY İLE İKİNCİ KEZ
A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile tarihinde 2. kez karşılaşacak.
Milliler, 1995'te Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kaldı.
VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 35'İNCİ MÜCADELE
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 35'inci sınavında Dünya Kupası'nda Paraguay karşısında sahaya çıkacak.
İtalyan teknik adamla 25'i resmi, 9'u özel 34 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 43 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresindeki maçlarının sonuçları şöyle:
TARİH
MAÇ
ORGANİZASYON
SONUÇ
12.10.2023
Hırvatistan-Türkiye
EURO 2024 Elemeleri
0-1
15.10.2023
Türkiye-Letonya
EURO 2024 Elemeleri
4-0
18.11.2023
Almanya-Türkiye
Özel
2-3
21.11.2023
Galler-Türkiye
EURO 2024 Elemeleri
1-1
22.03.2024
Macaristan-Türkiye
Özel
1-0
26.03.2024
Avusturya-Türkiye
Özel
6-1
04.06.2024
İtalya-Türkiye
Özel
0-0
10.06.2024
Polonya-Türkiye
Özel
2-1
18.06.2024
Türkiye-Gürcistan
EURO 2024
3-1
22.06.2024
Türkiye-Portekiz
EURO 2024
0-3
26.06.2024
Çekya-Türkiye
EURO 2024
1-2
02.07.2024
Avusturya-Türkiye
EURO 2024
1-2
06.07.2024
Hollanda-Türkiye
EURO 2024
2-1
06.09.2024
Galler-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
0-0
09.09.2024
Türkiye-İzlanda
UEFA Uluslar Ligi
3-1
11.10.2024
Türkiye-Karadağ
UEFA Uluslar Ligi
1-0
14.10.2024
İzlanda-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
2-4
16.11.2024
Türkiye-Galler
UEFA Uluslar Ligi
0-0
19.11.2024
Karadağ-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
3-1
20.03.2025
Türkiye-Macaristan
UEFA Uluslar Ligi
3-1
23.03.2025
Macaristan-Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
0-3
07.06.2025
ABD-Türkiye
Özel
1-2
10.06.2025
Meksika-Türkiye
Özel
1-0
04.09.2025
Gürcistan-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-3
07.09.2025
Türkiye-İspanya
2026 Dünya Kupası Elemeleri
0-6
11.10.2025
Bulgaristan-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
1-6
14.10.2025
Türkiye-Gürcistan
2026 Dünya Kupası Elemeleri
4-1
15.11.2025
Türkiye-Bulgaristan
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-0
18.11.2025
İspanya-Türkiye
2026 Dünya Kupası Elemeleri
2-2
26.03.2026
Türkiye-Romanya
2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
1-0
31.03.2026 Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali 0-1
01.06.2026 Türkiye-Kuzey Makedonya Özel 4-0
07.06.2026 Türkiye-Venezuela Özel 2-1
14.06.2026 Türkiye-Avustralya 2026 Dünya Kupası 0-2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0