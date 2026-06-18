Fildişi Sahilli oyuncu Elie Wahi'ye Dünya Kupası öncesi büyük şok!

Nice forması giyen Fildişi Sahilli forvet Elie Wahi hakkında, şüpheli bahis ve spor yolsuzluğu iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.



Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

ŞÜPHELİ BAHİS İDDİASI





The Athletic'in haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Marsilya savcılığı tarafından yürütülen organize dolandırıcılık, spor yolsuzluğu, suç gelirlerinin yönetimi ve kara para aklama soruşturması kapsamında ifade verdi.





SARI KART MERCEK ALTINDA





Soruşturmanın, Wahi'nin 17 Mayıs'ta Metz ile oynanan Ligue 1 maçında kasten sarı kart görüp görmediğini belirlemeye yönelik olduğu aktarıldı. Fransız Profesyonel Futbol Ligi'nin daha önce bu karşılaşmayla ilgili şüpheli bahis ihbarları aldığı belirtildi.









GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI





Elie Wahi'nin 29 Mayıs'ta gözaltına alındığı ve polis merkezindeki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. Oyuncu hakkında şu aşamada herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı kaydedildi.





SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Henüz herhangi bir suçtan yargılanmayan Wahi'nin, Fildişi Sahili Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na gitmesinin önünde şu an için bir engel olmadığı belirtildi. Ancak Fransız makamlarının yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.



