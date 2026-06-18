Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fildişi Sahilli oyuncu Elie Wahi'ye Dünya Kupası öncesi büyük şok!

Nice forması giyen Elie Wahi'nin, şüpheli bahis ve spor yolsuzluğu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldığı iddia edildi.

calendar 18 Haziran 2026 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Fildişi Sahilli oyuncu Elie Wahi'ye Dünya Kupası öncesi büyük şok!
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Nice forması giyen Fildişi Sahilli forvet Elie Wahi hakkında, şüpheli bahis ve spor yolsuzluğu iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

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ŞÜPHELİ BAHİS İDDİASI

The Athletic'in haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Marsilya savcılığı tarafından yürütülen organize dolandırıcılık, spor yolsuzluğu, suç gelirlerinin yönetimi ve kara para aklama soruşturması kapsamında ifade verdi.

SARI KART MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın, Wahi'nin 17 Mayıs'ta Metz ile oynanan Ligue 1 maçında kasten sarı kart görüp görmediğini belirlemeye yönelik olduğu aktarıldı. Fransız Profesyonel Futbol Ligi'nin daha önce bu karşılaşmayla ilgili şüpheli bahis ihbarları aldığı belirtildi.



GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Elie Wahi'nin 29 Mayıs'ta gözaltına alındığı ve polis merkezindeki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. Oyuncu hakkında şu aşamada herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığı kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Henüz herhangi bir suçtan yargılanmayan Wahi'nin, Fildişi Sahili Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na gitmesinin önünde şu an için bir engel olmadığı belirtildi. Ancak Fransız makamlarının yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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