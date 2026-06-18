Dünya Kupası'nda Vozinha'nın vize engeline takılan annesi için ABD'li yetkililer devreye girdi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın annesi, vize sorunları nedeniyle oğlunun ilk maçını tribünden izleyememişti. ABD'li yetkililerin devreye girmesiyle birlikte maliyet krizinin aşıldığı ve Ana Candida Evora'nın pazar günkü Uruguay mücadelesinde Miami'de olacağı duyuruldu.
VOZINHA'NIN AİLESİ ÜLKEYE ALINACAK
Yeşil Burun Adaları'nın pazartesi günü Atlanta'da İspanya ile 0-0 berabere kaldığı maçta tarihi bir performans sergileyen kaleci Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora, vize işlemleri ve maliyetleri nedeniyle bu anlara tanıklık edememişti. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından ABD hükümet yetkilileri, annenin ülkeye getirilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ABD'Lİ YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ
ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Hiçbir annenin çocuğunun tarih yazdığı anı kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Jeffries, Vozinha'nın annesi için gerekli tüm ücretlerin resmi politika doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu. Anne-oğulun pazar günü Uruguay ile oynanacak maç öncesinde Miami'de buluşması için seyahat düzenlemelerinin tamamlandığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da Praia'daki vize ekibinin aileyle yakın temas halinde olduğunu ve gerekli hizmetin sağlandığını teyit etti.
TARİHİ PERFORMANS VE SOSYAL MEDYADA PATLAMA
Portekiz 2. Lig ekiplerinden Chaves'te forma giyen ve 91 kez milli olan deneyimli kaleci Vozinha, 40 yaş 12 günlükken ülkesinin ilk Dünya Kupası maçına çıkarak tarihe geçmişti. İspanya karşısında 7 kurtarış yaparak maça damga vuran tecrübeli file bekçisi, turnuvadaki ilk sınavının ardından küresel çapta büyük bir ilgiyle karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Instagram'da 50 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın hesabı, sadece üç gün içerisinde 12,6 milyon takipçiye ulaştı.
İspanya maçının ardından duygusal anlar yaşayan başarılı kaleci, çocukluğunda kendisini büyüten büyükanne ve büyükbabasının da bu anları görememesinden dolayı derin bir üzüntü yaşadığını ifade etmişti.
VİZE KRİZİNİN NEDENİ: TEMİNAT PROGRAMI
Yaşanan mağduriyetin temelinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yürürlüğe konulan "Vize Teminat Pilot Programı" yatıyor. Bu program kapsamında, Yeşil Burun Adaları'nın da aralarında bulunduğu 50 ülkenin vatandaşları, ABD'ye turist vizesi alabilmek için 5 bin, 10 bin ya da 15 bin dolar tutarında teminat göstermek zorunda kalıyor.
Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcı Bakanı Mora Namdar, takım mensupları ve birinci derece yakınları için bu teminat zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Vozinha, kuralların değiştiğini ve ailesini getirebilmek için yüksek bir ücret ödemeleri gerektiğini, bunu da zamanında gerçekleştiremediklerini dile getirmişti.
KOULIBALY'DEN SEYAHAT KISITLAMALARINA TEPKİ
Dünya Kupası'ndaki vize ve seyahat engelleri yalnızca Yeşil Burun Adaları ile sınırlı kalmadı. Senegal Milli Takımı Kaptanı Kalidou Koulibaly de Fransa yenilgisinin ardından ABD'nin seyahat kısıtlamalarını sert bir dille eleştirdi.
Taraftarlarının Amerika'ya gelemediğini belirten Koulibaly, her takımın kendi insanlarını yanında görme hakkı olduğunu söyleyerek Afrikalı taraftarların takımlarını destekleyememesine anlam veremediğini ifade etti.
Başkan Trump'ın aralık ayında imzaladığı kararnameyle Senegal'e kısmi seyahat yasağı getirilmişti. Dünya Kupası'nda mücadele eden Fildişi Sahili, İran ve Haiti de vatandaşları benzer seyahat kısıtlamalarına tabi olan ülkeler arasında yer alıyor.
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|Avustralya
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|Kanada
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|1
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|1
|1
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|4
|Bosna Hersek
|1
|0
|1
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|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
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|1
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|1
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|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
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|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
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|Takımlar
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|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
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|3
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|Fildişi Sahili
|1
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|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
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|1
|0
|1
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|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
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|0
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|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
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|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
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|Takımlar
|O
|G
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|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|1
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|Takımlar
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
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|0
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|1
|3
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|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
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|1
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|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
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|1
|3
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|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
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