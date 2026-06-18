Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Dünya Kupası'nda Vozinha'nın vize engeline takılan annesi için ABD'li yetkililer devreye girdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın annesi, vize sorunları nedeniyle oğlunun ilk maçını tribünden izleyememişti. ABD'li yetkililerin devreye girmesiyle birlikte maliyet krizinin aşıldığı ve Ana Candida Evora'nın pazar günkü Uruguay mücadelesinde Miami'de olacağı duyuruldu.

calendar 18 Haziran 2026 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Dünya Kupası'nda Vozinha'nın vize engeline takılan annesi için ABD'li yetkililer devreye girdi
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, ev sahibi ülkelerden ABD'nin vize politikaları gündem yaratmaya devam ediyor.



VOZINHA'NIN AİLESİ ÜLKEYE ALINACAK

Yeşil Burun Adaları'nın pazartesi günü Atlanta'da İspanya ile 0-0 berabere kaldığı maçta tarihi bir performans sergileyen kaleci Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora, vize işlemleri ve maliyetleri nedeniyle bu anlara tanıklık edememişti. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından ABD hükümet yetkilileri, annenin ülkeye getirilmesi için çalışmaları hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD'Lİ YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Hiçbir annenin çocuğunun tarih yazdığı anı kaçırmaması gerektiğini vurgulayan Jeffries, Vozinha'nın annesi için gerekli tüm ücretlerin resmi politika doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu. Anne-oğulun pazar günü Uruguay ile oynanacak maç öncesinde Miami'de buluşması için seyahat düzenlemelerinin tamamlandığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Praia'daki vize ekibinin aileyle yakın temas halinde olduğunu ve gerekli hizmetin sağlandığını teyit etti.



TARİHİ PERFORMANS VE SOSYAL MEDYADA PATLAMA

Portekiz 2. Lig ekiplerinden Chaves'te forma giyen ve 91 kez milli olan deneyimli kaleci Vozinha, 40 yaş 12 günlükken ülkesinin ilk Dünya Kupası maçına çıkarak tarihe geçmişti. İspanya karşısında 7 kurtarış yaparak maça damga vuran tecrübeli file bekçisi, turnuvadaki ilk sınavının ardından küresel çapta büyük bir ilgiyle karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Instagram'da 50 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın hesabı, sadece üç gün içerisinde 12,6 milyon takipçiye ulaştı.



İspanya maçının ardından duygusal anlar yaşayan başarılı kaleci, çocukluğunda kendisini büyüten büyükanne ve büyükbabasının da bu anları görememesinden dolayı derin bir üzüntü yaşadığını ifade etmişti.

VİZE KRİZİNİN NEDENİ: TEMİNAT PROGRAMI

Yaşanan mağduriyetin temelinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yürürlüğe konulan "Vize Teminat Pilot Programı" yatıyor. Bu program kapsamında, Yeşil Burun Adaları'nın da aralarında bulunduğu 50 ülkenin vatandaşları, ABD'ye turist vizesi alabilmek için 5 bin, 10 bin ya da 15 bin dolar tutarında teminat göstermek zorunda kalıyor.



Mayıs ayında ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcı Bakanı Mora Namdar, takım mensupları ve birinci derece yakınları için bu teminat zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak Vozinha, kuralların değiştiğini ve ailesini getirebilmek için yüksek bir ücret ödemeleri gerektiğini, bunu da zamanında gerçekleştiremediklerini dile getirmişti.

KOULIBALY'DEN SEYAHAT KISITLAMALARINA TEPKİ

Dünya Kupası'ndaki vize ve seyahat engelleri yalnızca Yeşil Burun Adaları ile sınırlı kalmadı. Senegal Milli Takımı Kaptanı Kalidou Koulibaly de Fransa yenilgisinin ardından ABD'nin seyahat kısıtlamalarını sert bir dille eleştirdi.



Taraftarlarının Amerika'ya gelemediğini belirten Koulibaly, her takımın kendi insanlarını yanında görme hakkı olduğunu söyleyerek Afrikalı taraftarların takımlarını destekleyememesine anlam veremediğini ifade etti.



Başkan Trump'ın aralık ayında imzaladığı kararnameyle Senegal'e kısmi seyahat yasağı getirilmişti. Dünya Kupası'nda mücadele eden Fildişi Sahili, İran ve Haiti de vatandaşları benzer seyahat kısıtlamalarına tabi olan ülkeler arasında yer alıyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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