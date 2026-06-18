Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Güney Kore kampının yakınında İHA düşürüldü

Dünya Kupası için Meksika'da bulunan Güney Kore takımının kampının yakınında İHA düşürüldü.

calendar 18 Haziran 2026 10:09 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 10:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Güney Kore kampının yakınında İHA düşürüldü
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Meksika'da güvenlik güçleri, Dünya Kupası için ülkede bulunan Güney Kore milli futbol takımının antrenman kampının yakınında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Associated Press (AP) ajansına konuşan Meksikalı bir federal yetkili, güvenlik güçlerinin Güney Kore kampı yakınında "izinsiz bir İHA"yı tespit ederek etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika'nın Güney Kore ile oynayacağı müsabaka öncesi İHA düşürülmesi dikkatleri çekerken insansız hava aracının iki takım arasındaki maç öncesinde Seul ekibini gözetleme amacıyla gönderilip gönderilmediği henüz netlik kazanmadı.

Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo, olayı "talihsiz" olarak nitelendirerek "Salı günü antrenmanımız sırasında gökyüzünde bir İHA olduğunu öğrendik. Neyse ki taktik çalışmamıza başlamadan hemen önce fark ettik, bu yüzden bizi etkilemedi. Ancak maça hazırlandığımız en kritik dönemde yaşanması talihsizdi." dedi.

Meksikalı federal yetkiliye göre, son günlerde turnuvanın oynandığı üç ev sahibi kent olan Mexico City, Guadalajara ve Monterrey'deki stadyumların güvenlik bölgelerine girmeye çalışan çok sayıda İHA etkisiz hale getirildi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Kanada kadın milli takımı, Yeni Zelanda'nın antrenmanını İHA ile gözetlemekle suçlanmış ve iki antrenörün görevine son verilirken baş antrenör Bev Priestman da milli takım kadrosundan uzaklaştırılmıştı.

 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Güney Kore kampının yakınında İHA düşürüldü
Güney Kore kampının yakınında İHA düşürüldü
A Milli Takım
A Milli Takım'a Paraguay uyarısı!
Vincenzo Montella
Vincenzo Montella'dan Paraguay için değişiklik planı
A Millilerimiz San Jose
A Millilerimiz San Jose'de sahaya indi
Gana, 90+5
Gana, 90+5'te 3 puanı aldı!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
Sporx Anasayfasına Dön