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Vincenzo Montella'dan Paraguay için değişiklik planı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçında ilk 11'de değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

calendar 18 Haziran 2026 09:22
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Vincenzo Montella'dan Paraguay için değişiklik planı
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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta kadroda değişiklik yapmayı planlıyor.

Sabah'tan Fatih Doğan'ın köşe yazısında yer alan bilgilere göre, Montella'nın Paraguay maçı için planları şu şekilde:

Kenan Yıldız ile Mert Müldür'ün ilk 11'e geçtiği, Barış Alper'in mevkisinin değiştiği bir kadro ile Paraguay karşısına çıkacağız.

-Kenan Yıldız geri dönüyor... Avustralya maçının ikinci 45 dakikasındaki oyunu Montella'yı mutlu etti.

-Kenan 11'e dönünce Barış Alper Yılmaz'ın mevkisi değişecek. Montella, EURO 2024'te olduğu gibi Barış'ı forvet hattında kullanacak. Sert ve güçlü Paraguay savunmasının dengesini bozacak. Kerem kulübeye çekilecek.

-Arda Güler yine sağ kanatta oynayacak ama daha çok içeri gelen bir görevi olacak. Zeki daha çok defansta kalmayı tercih eden bir oyuncu olduğu için Mert Müldür'ün sağ bekte görev yapıp ileride Arda- Barış ve diğer oyunculara destek olması bekleniyor.

-Deniz Gül gibi uzun bir santrforun rakibi bozabileceğini, olmazsa çapraz koşularla arkadaşlarına pozisyon açabileceğini düşünüyorum. Ancak hoca, Barış'la başlayıp, Deniz'le değişime gidebilir bir görüntü içinde.

-Temel faktör Can Uzun'un enerjisi. Kuzey Makedonya ve Venezuela hazırlık maçlarındaki Can topla ilişkisi yüksek, kalabalık defans arasında iyi işler yapıyor. Santrfor bölgesinde ve gerisinde orta sahadan dikine gitme becerisi var. Hocanın Can'ı ikinci yarıda kullanmasını bekliyoruz.

-Orta sahada Hakan dışında, Orkun ve İsmail ikilisinden de vazgeçilmesini beklemiyorum. Son taktik idmanda hocanın düşüncesinde bir değişiklik olur mu onu da şu an kestirmek mümkün değil. Kenan ve Mert'in 11'e geçtiği, Barış'ın mevkisinin değiştiği bir rotasyonla Paraguay karşısına çıkacağız gibi görünüyor.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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