Vincenzo Montella'dan Paraguay için değişiklik planı

Sabah'tan Fatih Doğan'ın köşe yazısında yer alan bilgilere göre, Montella'nın Paraguay maçı için planları şu şekilde:
Kenan Yıldız ile Mert Müldür'ün ilk 11'e geçtiği, Barış Alper'in mevkisinin değiştiği bir kadro ile Paraguay karşısına çıkacağız.
-Kenan Yıldız geri dönüyor... Avustralya maçının ikinci 45 dakikasındaki oyunu Montella'yı mutlu etti.
-Kenan 11'e dönünce Barış Alper Yılmaz'ın mevkisi değişecek. Montella, EURO 2024'te olduğu gibi Barış'ı forvet hattında kullanacak. Sert ve güçlü Paraguay savunmasının dengesini bozacak. Kerem kulübeye çekilecek.
-Arda Güler yine sağ kanatta oynayacak ama daha çok içeri gelen bir görevi olacak. Zeki daha çok defansta kalmayı tercih eden bir oyuncu olduğu için Mert Müldür'ün sağ bekte görev yapıp ileride Arda- Barış ve diğer oyunculara destek olması bekleniyor.
-Deniz Gül gibi uzun bir santrforun rakibi bozabileceğini, olmazsa çapraz koşularla arkadaşlarına pozisyon açabileceğini düşünüyorum. Ancak hoca, Barış'la başlayıp, Deniz'le değişime gidebilir bir görüntü içinde.
-Temel faktör Can Uzun'un enerjisi. Kuzey Makedonya ve Venezuela hazırlık maçlarındaki Can topla ilişkisi yüksek, kalabalık defans arasında iyi işler yapıyor. Santrfor bölgesinde ve gerisinde orta sahadan dikine gitme becerisi var. Hocanın Can'ı ikinci yarıda kullanmasını bekliyoruz.
-Orta sahada Hakan dışında, Orkun ve İsmail ikilisinden de vazgeçilmesini beklemiyorum. Son taktik idmanda hocanın düşüncesinde bir değişiklik olur mu onu da şu an kestirmek mümkün değil. Kenan ve Mert'in 11'e geçtiği, Barış'ın mevkisinin değiştiği bir rotasyonla Paraguay karşısına çıkacağız gibi görünüyor.
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