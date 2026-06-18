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Gençlerbirliği'nde Niang ayrılığı!

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, Senegalli forvet M'Baye Niang ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 16:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde Niang ayrılığı!
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Gençlerbirliği Sportif Direktörü Cem Can, M'Baye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Cem Can, 31 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını dile getirdi.

FIRATCAN İLE SÖZLEŞME UZATILDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini ise uzattıklarını aktaran Can, "Fıratcan ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Yeni sözleşme için anlaştık." dedi.

Can, performansıyla dikkati çeken Franco Tongya ile Ousmane Diabate'nin takımda kalıp kalmayacağına ilişkin ise "Eksik, ihtiyaç duyulan bölgelerimiz var. Önceliğimiz takıma katacağımız oyuncular. Bu süreçte de her oyuncu değerini bulursa, bir teklif gelirse değerlendirilebilir. Henüz yazılı teklif yok. Zaten mevcut oyuncularımız, onlarla kampta beraber olacağız." bilgilerini verdi.

 

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