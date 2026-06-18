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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu! İsmail Kartal'ın yeniden Fenerbahçe'ye döneceği duyurulacak!

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 12:49 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 12:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal!
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SPORX ÖZEL | Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi, bugün yeni teknik direktörün açıklanacağını duyurdu. İsmail Kartal yeniden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olacak.

Yapılacak açıklamada, duyurulacak isim İsmail Kartal olacak. 65 yaşındaki teknik adam, 12:45'te kulüp binasına giriş yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması saat 13:00'te canlı olarak SPORX'te olacak! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör konusuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te fbtv ekranlarında açıklanacaktır."




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