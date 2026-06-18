Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal!

SPORX ÖZEL | Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi, bugün yeni teknik direktörün açıklanacağını duyurdu. İsmail Kartal yeniden sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olacak.
Yapılacak açıklamada, duyurulacak isim İsmail Kartal olacak. 65 yaşındaki teknik adam, 12:45'te kulüp binasına giriş yaptı.
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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör konusuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te fbtv ekranlarında açıklanacaktır."
Yapılacak açıklamada, duyurulacak isim İsmail Kartal olacak. 65 yaşındaki teknik adam, 12:45'te kulüp binasına giriş yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması saat 13:00'te canlı olarak SPORX'te olacak! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!
Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör konusuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te fbtv ekranlarında açıklanacaktır."