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Dusan Vlahovic, Marsilya'yı iple çekiyor!

Derbide yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezası alan Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçını iple çektiği öğrenildi.

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calendar 16 Eylül 2026 09:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dusan Vlahovic, Marsilya'yı iple çekiyor!
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Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde Skriniar ile yaşadığı tartışmanın ardından yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırılmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu, Erzurumspor müsabakasında bu nedenle forma giyemedi. 26 yaşındaki futbolcunun yaşadıklarıyla birlikte ekstra hırslı olduğu kaydedildi.

MARSILYA MAÇINI İPLE ÇEKİYOR

Taraftarların kendisine gösterdiği sevgi ve camianın beklentisinin yüksek olduğu oyuncu, Marsilya maçını iple çekiyor.

Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Vlahovic'i ilk 11'e dahil ederek, Hyeon-gyu Oh'u kulübeye alacak.

Süper Lig'de 4 golü bulunan yıldız futbolcu, Avrupa'da da siftah yapmak istiyor.

Başarılı oyuncunun karşılaşma öncesinde antrenörlerle birlikte Marsilya analizlerinde rakiplerini incelediği aktarıldı.

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