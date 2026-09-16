Dusan Vlahovic, Marsilya'yı iple çekiyor!

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde Skriniar ile yaşadığı tartışmanın ardından yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırılmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu, Erzurumspor müsabakasında bu nedenle forma giyemedi. 26 yaşındaki futbolcunun yaşadıklarıyla birlikte ekstra hırslı olduğu kaydedildi.
MARSILYA MAÇINI İPLE ÇEKİYOR
Taraftarların kendisine gösterdiği sevgi ve camianın beklentisinin yüksek olduğu oyuncu, Marsilya maçını iple çekiyor.
Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Vlahovic'i ilk 11'e dahil ederek, Hyeon-gyu Oh'u kulübeye alacak.
Süper Lig'de 4 golü bulunan yıldız futbolcu, Avrupa'da da siftah yapmak istiyor.
Başarılı oyuncunun karşılaşma öncesinde antrenörlerle birlikte Marsilya analizlerinde rakiplerini incelediği aktarıldı.
MARSILYA MAÇINI İPLE ÇEKİYOR
Taraftarların kendisine gösterdiği sevgi ve camianın beklentisinin yüksek olduğu oyuncu, Marsilya maçını iple çekiyor.
Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Vlahovic'i ilk 11'e dahil ederek, Hyeon-gyu Oh'u kulübeye alacak.
Süper Lig'de 4 golü bulunan yıldız futbolcu, Avrupa'da da siftah yapmak istiyor.
Başarılı oyuncunun karşılaşma öncesinde antrenörlerle birlikte Marsilya analizlerinde rakiplerini incelediği aktarıldı.