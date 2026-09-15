Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü!

Fenerbahçe'nin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalyan ekibindeki macerası kısa sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Bologna, kötü sonuçların ardından Domenico Tedesco ile yolları ayırma kararı aldı. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı son bilgilere göre, 41 yaşındaki teknik adam görevden alınacak.





KARAR ÇIKTI, TEDESCO GİDİYOR





Daha önce Tedesco'nun geleceğinin değerlendirildiğini aktaran Moretto, yeni paylaşımında Bologna yönetiminin teknik direktör değişikliği konusunda kararını verdiğini duyurdu.





Bologna'nın Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Raffaele Palladino'nun geçmesi bekleniyor.





SEZONA KÖTÜ BAŞLADI





Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. İlk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Bologna, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.





Bologna, sezon öncesinde Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Böylece Tedesco'nun Bologna macerası, henüz sezonun 4. haftasında sona ermiş olacak.



