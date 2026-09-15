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Kerr, Warriors'ın yaz dönemindeki hamlelerine güveniyor

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, LeBron James gibi yüksek profilli hedefleri kadrolarına katamamış olmalarına rağmen takımın yaz döneminde oluşturduğu destek kadrosunun güçlendiğine inanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kerr, Warriors'ın yaz dönemindeki hamlelerine güveniyor
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Steve Kerr, Golden State Warriors'ın birçok yüksek profilli hedefi kaçırmasına rağmen yaz döneminde destek kadrosunu geliştirdiğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LeBron James'in de aralarında bulunduğu piyasadaki en büyük isimlerden bazılarını kadrosuna katamayan Golden State'ta Kerr, takımın yerleşik çekirdeğinin etrafında oluşturulan derinlikten memnun olduğunu söyledi.

Kerr, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak kadroyu oluşturmaya çalıştık. Yaxel'ın [Lendeborg] bize oldukça fazla yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi.

Warriors, Michigan'ın ulusal şampiyonluğa ulaşmasına katkıda bulunan Lendeborg'u 2026 NBA Draftı'nın 11. sırasından seçmişti. Genç oyuncu daha sonra etkileyici performansını sürdürerek Golden State'ı Yaz Ligi şampiyonluğuna taşımış ve turnuvanın MVP'si seçilmişti.

Kerr, Lendeborg hakkında şunları söyledi:

"Gerçekten iyi bir oyuncu. Yaşı daha büyük ve olgun bir isim. Bizim oyuncularımızla birlikte yaptığı çalışmaları izlediğimde, bize yardım edeceğini görebiliyorum."

Kerr ayrıca Gui Santos, Brandin Podziemski, Georges Niang ve Brandon Williams'ı da sezon boyunca takıma değerli bir kadro derinliği sağlayabilecek oyuncular arasında gösterdi. Bu isimler manşetlere taşınacak büyük transferler olarak görülmese de Warriors koçu, rotasyon içerisinde önemli katkılar verebileceklerine inanıyor.

Golden State, kadroya dışarıdan eklenen oyuncuların yanı sıra takım içerisinden gelecek takviyeleri de bekliyor.

Ön çapraz bağını koparan Jimmy Butler III'ün ocak ile şubat ayları arasında sahalara dönmeyi hedeflediği bildirilirken Moses Moody'nin ise bu ayın ilerleyen bölümünde basketbol çalışmalarına yeniden başlayabileceği ve sezonun ilk bölümünde forma giyebileceği belirtiliyor.

Warriors yaz döneminde kadrosuna bir süperstar ekleyememiş olsa da Kerr, yeni transferlerin ve sakatlıktan dönecek oyuncuların sağlayacağı katkıyla takımın yeterli derinliğe sahip olduğuna inanıyor.

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