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Ertuğrul Doğan: "Guardiola ve Conte ile görüştük"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör çalışmalarıyla ilgili Tvnet'e açıklama yaptı.

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calendar 15 Eylül 2026 10:14
Ertuğrul Doğan: 'Guardiola ve Conte ile görüştük'
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün teknik direktör arayışına ilişkin TV Net'te dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk tercihlerinin yabancı teknik adam olduğunu belirten Doğan, Antonio Conte ve Pep Guardiola ile görüştüklerini açıkladı. Conte'nin 25 milyon euro istediğini söyleyen Doğan, Guardiola'nın ise ailesine verdiği söz nedeniyle bu sezon çalışmayacağını ilettiğini aktardı.

"CONTE 25 MİLYON EURO İSTEDİ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile yapılan görüşmenin mali şartlar nedeniyle ilerlemediğini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Teknik direktör konusunda ilk tercihimiz yabancı. Antonio Conte ile görüştük. 25 milyon euro istedi, hiç ilerlemedik bile" ifadelerini kullandı.

Conte'nin talep ettiği rakamın ardından bordo-mavili yönetimin görüşmeleri ileri bir aşamaya taşımadığı belirtildi.

"GUARDIOLA İLE PARA KONUŞMADIK"

Ertuğrul Doğan, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ile de temas kurduklarını açıkladı. Bu görüşmede ücret konusunun gündeme gelmediğini ifade eden Doğan, deneyimli çalıştırıcının bu sezon görev yapmak istemediğini söyledi.

Doğan, Guardiola'nın yanıtını, "Para konuşmadık. 'Önümüzdeki yaz belki görüşebiliriz. Bu sezon aileme söz verdim, çalışmayacağım' dedi" sözleriyle aktardı.

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUM"

Teknik direktör seçiminin Trabzonspor'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ertuğrul Doğan, süreci titizlikle yürüttüğünü belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokuyorum" diyerek bordo-mavili kulübün karar vermeden önce tüm adayları ayrıntılı şekilde değerlendireceğinin mesajını verdi.

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