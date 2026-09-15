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Beşiktaş maçına Andrea Colombo atandı

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak Beşiktaş - Marsilya maçını İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 11:21 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş maçına Andrea Colombo atandı
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

Mücadelede Video Yardımı Hakem (VAR) koltuğunda Michael Fabbri oturacak. Fabbri'nin yardımcılığını ise Valerio Marini yapacak.

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