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Galatasaray'da Okan Buruk döneminin en iyi performansı!

Galatasaray, bu sezon hücumda zirveye çıktı. Sarı-kırmızılılar, 2.60 gol ve 2.46 gol beklentisi ortalaması yakaladı. Maç başına 8.6 isabetli şut çekildi. 36 kez rakip ceza sahasında topla buluşuldu. 18.2 anahtar pasla da Okan Buruk döneminin en iyi hücum rakamlarına ulaşıldı.

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calendar 15 Eylül 2026 09:44
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk döneminin en iyi performansı!
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Galatasaray, Okan Buruk döneminin en iyi hücum performansını bu sezon sergiliyor... Sarı-kırmızılılar, maç başına 2.60 gol ortalaması yakaladı. Bu rakam, Buruk döneminin en yüksek seviyesi oldu. Daha önceki en yüksek gol ortalaması 2024-25 sezonunda 2.53 olarak gerçekleşmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gol beklentisinde de Galatasaray zirve yaptı. Bu sezon 2.46 ortalamaya ulaşan Galatasaray, 2023-24 sezonundaki 2.19 seviyesini geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar, maç başına 8.6 isabetli şut çekerek yine Okan Buruk döneminin en yüksek rakamına ulaştı. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayısında da büyük bir artış yaşandı. Bu sezon 36 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaray, önceki en yüksek rakam olan 33'ü geride bıraktı.

Galatasaray'ın anahtar pas sayısı da dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, maç başına 18.2 anahtar pas ortalamasıyla bu alanda da zirveye çıktı. Okan Buruk'un ekibi yalnızca pas isabetinde geçen sezonun gerisinde kaldı. Bu sezon 428 isabetli pasla oynayan Galatasaray, geçen sezon 443 pas isabeti ile oynadı. Ortaya çıkan tüm bu rakamlar, Galatasaray'ın Buruk dönemindeki en güçlü hücum sezonunu geçirdiğini gösteriyor.  

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