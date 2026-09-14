Fenerbahçe'de inanılmaz pozisyon: Guendouzi!

Süper Lig'de Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, 37. dakikada Matteo Guendouzi ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, daha müsait pozisyondaki Guendouzi'yi gördü.
Matteo Guendouzi, boş pozisyonda yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.
Matteo Guendouzi, boş pozisyonda yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.
Matteo Guendouzi'nin yararlanamadığı gol pozisyonu!👀 pic.twitter.com/oYlHawn7Ob
— Sporx (@sporx) September 14, 2026