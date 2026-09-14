14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-075'
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
3-073'
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
22:00
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
22:00
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
21:45

Fenerbahçe'de inanılmaz pozisyon: Guendouzi!

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Gaziantep FK maçında inanılmaz bir gol kaçırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 20:41 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 20:46
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de inanılmaz pozisyon: Guendouzi!
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, 37. dakikada Matteo Guendouzi ile gole çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, daha müsait pozisyondaki Guendouzi'yi gördü.

Matteo Guendouzi, boş pozisyonda yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.



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