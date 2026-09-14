Steve Ballmer, NBA'in maaş sınırını aşmaya yönelik usulsüzlüklerle ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından Los Angeles Clippers'a uyguladığı cezaları kabul etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Clippers'ın sahibi, lig tarafından kesilen para cezasının ödendiğini ve kulübün diğer yaptırımlara da uyacağını doğruladı. NBA'in raporunda yer alan bazı tespitlerle ilgili görüş ayrılıklarının sürdüğünü kabul eden Ballmer, önceliğinin organizasyonu bu sürecin ötesine taşımak olduğunu açıkça ifade etti.
Ballmer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu, Clippers ile bağlantılı herkes için son derece zor bir dönem oldu ve bundan dolayı içten bir üzüntü duyuyorum. Bu meselenin taraftarlarımız, çalışanlarımız ve NBA'deki diğer takım sahipleri üzerinde yarattığı dikkat dağınıklığı ve sıkıntı nedeniyle özür dilemek istiyorum. Kulübün ana sahibi olarak bunun sorumluluğunu kabul ediyorum.
"Bu süreci geride bırakmaya kararlıyız. NBA'e, lig tarafından uygulanan cezalara uyacağımızı bildirdik, para cezasını ödedik ve yolumuza devam ediyoruz. Rapordaki tespitlerin bazılarıyla ilgili görüş ayrılıklarımız hâlâ sürse de odağımı bu noktaya vermek istemiyorum. Takım sahipleri lige destek olmalı, dikkatleri başka yöne çekmemeli."
Ballmer, lig kararına itiraz etmek yerine Clippers'ın bundan sonraki süreçte taraftarlarının güvenini yeniden kazanmaya, basketbol operasyonuna ve topluma yatırım yapmaya odaklanacağını belirtti.
"Önümüzdeki zorluklar büyük ancak kararlılığımız da aynı ölçüde güçlü. Takımımızı geliştirmeye ve toplumumuza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın güveni bizim önceliğimiz. Yetenekli kadromuz, olağanüstü çalışanlarımız ve net vizyonumuzla en üst seviyede mücadele edeceğimizden ve taraftarlarımızın gurur duyacağı bir organizasyon olacağımızdan eminim."
Ballmer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu, Clippers ile bağlantılı herkes için son derece zor bir dönem oldu ve bundan dolayı içten bir üzüntü duyuyorum. Bu meselenin taraftarlarımız, çalışanlarımız ve NBA'deki diğer takım sahipleri üzerinde yarattığı dikkat dağınıklığı ve sıkıntı nedeniyle özür dilemek istiyorum. Kulübün ana sahibi olarak bunun sorumluluğunu kabul ediyorum.
"Bu süreci geride bırakmaya kararlıyız. NBA'e, lig tarafından uygulanan cezalara uyacağımızı bildirdik, para cezasını ödedik ve yolumuza devam ediyoruz. Rapordaki tespitlerin bazılarıyla ilgili görüş ayrılıklarımız hâlâ sürse de odağımı bu noktaya vermek istemiyorum. Takım sahipleri lige destek olmalı, dikkatleri başka yöne çekmemeli."
Ballmer, lig kararına itiraz etmek yerine Clippers'ın bundan sonraki süreçte taraftarlarının güvenini yeniden kazanmaya, basketbol operasyonuna ve topluma yatırım yapmaya odaklanacağını belirtti.
"Önümüzdeki zorluklar büyük ancak kararlılığımız da aynı ölçüde güçlü. Takımımızı geliştirmeye ve toplumumuza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın güveni bizim önceliğimiz. Yetenekli kadromuz, olağanüstü çalışanlarımız ve net vizyonumuzla en üst seviyede mücadele edeceğimizden ve taraftarlarımızın gurur duyacağı bir organizasyon olacağımızdan eminim."