ABD Açık'ta şampiyon Zverev

Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD Açık finalinde ev sahibi raket Ben Shelton'ı 3-1 mağlup ederek kariyerinde ilk kez ABD Açık şampiyonluğuna ulaştı. Zverev böylece 2026 yılında ikinci Grand Slam zaferini elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE New York'ta oynanan finalde dünya 1 numarası Zverev, kariyerinin ilk Grand Slam finaline çıkan Shelton karşısında 6-3, 7-6 (7-2), 5-7 ve 6-2'lik setlerle galip geldi.
2026'DA İKİNCİ GRAND SLAM
Sezonun en başarılı dönemlerinden birini geçiren Zverev, haziran ayında Fransa Açık'ı kazanarak kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etmişti.
ABD Açık'da da kupaya ulaşan Alman raket, böylece aynı sezon içerisinde iki Grand Slam turnuvası kazandı.
Zverev ayrıca 2026'da dört Grand Slam turnuvasının tamamında en az yarı finale yükselmeyi başaran tarihteki dokuzuncu erkek tenisçi oldu.
UZUN BEKLEYİŞİN ARDINDAN GELEN BAŞARILAR
Profesyonel kariyerine 2013 yılında başlayan Zverev, uzun yıllar Grand Slam turnuvalarında şampiyonluğa ulaşamadı. Alman tenisçi, 2020 yılında Avustralya Açık'ta yarı finale, ABD Açık'da ise finale kadar yükselmişti.
2021 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Zverev, Grand Slam'deki ilk büyük zaferini ise 2026 Fransa Açık'ta yaşadı.
Bu başarıyla Boris Becker'in 1996'daki zaferinden sonra Grand Slam tekler şampiyonluğu yaşayan ilk Alman erkek tenisçi olan Zverev, ABD Açık kupasıyla tarihi sezonunu bir başka şampiyonlukla taçlandırdı.
2026'DA İKİNCİ GRAND SLAM
Sezonun en başarılı dönemlerinden birini geçiren Zverev, haziran ayında Fransa Açık'ı kazanarak kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etmişti.
ABD Açık'da da kupaya ulaşan Alman raket, böylece aynı sezon içerisinde iki Grand Slam turnuvası kazandı.
Zverev ayrıca 2026'da dört Grand Slam turnuvasının tamamında en az yarı finale yükselmeyi başaran tarihteki dokuzuncu erkek tenisçi oldu.
UZUN BEKLEYİŞİN ARDINDAN GELEN BAŞARILAR
Profesyonel kariyerine 2013 yılında başlayan Zverev, uzun yıllar Grand Slam turnuvalarında şampiyonluğa ulaşamadı. Alman tenisçi, 2020 yılında Avustralya Açık'ta yarı finale, ABD Açık'da ise finale kadar yükselmişti.
2021 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Zverev, Grand Slam'deki ilk büyük zaferini ise 2026 Fransa Açık'ta yaşadı.
Bu başarıyla Boris Becker'in 1996'daki zaferinden sonra Grand Slam tekler şampiyonluğu yaşayan ilk Alman erkek tenisçi olan Zverev, ABD Açık kupasıyla tarihi sezonunu bir başka şampiyonlukla taçlandırdı.