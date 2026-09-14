Sporting Lizbon, Famalicao deplasmanında son anda yıkıldı!

Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Famalicao ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Estadio Municipal 22 de Junho'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Sporting Lizbon, 81. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Famalicao'da 87. dakikada Romeo Beney, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü korumaya çalışan Sporting Lizbon, 90+1. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle şok yaşadı. Famalicao bu golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Sporting Lizbon'un ligdeki galibiyet serisi sona erdi. Sporting Lizbon puanını 14'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Famalicao ise puanını 4'e çıkararak 13. sıraya yükseldi.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Sporting Lizbon, 81. dakikada Luis Suarez'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Famalicao'da 87. dakikada Romeo Beney, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın son bölümünde üstünlüğünü korumaya çalışan Sporting Lizbon, 90+1. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle şok yaşadı. Famalicao bu golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Sporting Lizbon'un ligdeki galibiyet serisi sona erdi. Sporting Lizbon puanını 14'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Famalicao ise puanını 4'e çıkararak 13. sıraya yükseldi.