Davinson Sanchez: 'Kaptanımız kazandırdı'

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kocaelispor maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Davinson Sanchez, "Mutluyuz. Kazanmaya dönmek istiyorduk. Fırsatlar yakaladık. Erken gol imkanımız da oldu ama gol iptal oldu. Israr ettik, oynamaya devam ettik ve çok önemli bir 3 puan elde ettik." dedi.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı için, "Uzun süredir Abdülkerim ile beraberiz. Mutluyum onun adına. Aynı zamanda kaptanımız, maçı kazandırdı." diye konuştu.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı için, "Uzun süredir Abdülkerim ile beraberiz. Mutluyum onun adına. Aynı zamanda kaptanımız, maçı kazandırdı." diye konuştu.