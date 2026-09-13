SON DAKİKA: Galatasaray Kocaelispor maçı ŞİFRESİZ İZLE, GS Kocaeli link
Haber Tarihi: 13 Eylül 2026 19:01 -
Güncelleme Tarihi:
13 Eylül 2026 19:01
SON DAKİKA: Galatasaray Kocaelispor maçı ŞİFRESİZ İZLE, GS Kocaeli link
Galatasaray Kocaelispor maçı bein sports 1 yayını | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray Kocaelispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Kocaelispor maçı canlı yayın izleme detayları
Galatasaray ile Kocaelispor, ligde daha önce İstanbul'da 21 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 47 golüne, Kocaelispor 27 golle yanıt verebildi.
SARI KIRMIZILILAR, KOCAELİSPOR'U 3 MAÇTIR YENEMİYOR
Galatasaray, Kocaelispor karşısında son 3 lig maçında galibiyet yaşayamadı. Rakibini son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetti. Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon iki ekip yeniden karşılaştı. Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı. Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı. Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti. Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.
GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla geçen haftayı en üst sırada bitirdi. Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.
SARI KIRMIZILILARDA 4 EKSİK
Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina, Fildişi Sahilli Wilfried Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, karşılaşmada görev alamayacak.
LİGDE SON 37 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.
GEÇEN SEZON 2 MAÇTA DA KOCAELİSPOR'U MAĞLUP EDEMEDİ
Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de yenemediği iki takımdan biri teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kocaelispor oldu. Geçen sezonun 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da sahasında yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, böylece Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Trabzonspor ve Kocaelispor'u mağlup edemeden bitirdi.
SARA, ÜST ÜSTE İKİ MAÇTA GOL ATTI
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı. Sara, ligde son iki haftada oynanan Göztepe ve İstanbul Başakşehir maçlarında birer gol attı.
BERKAN KUTLU, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Kocaelispor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyebilir. Sarı-kırmızılılarda 2021-2025 yıllarında forma giyen Berkan Kutlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın kendisine şans vermesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek. Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla 159 maçta 3 gol attı.
SELÇUK İNAN İÇİN DUYGUSAL MAÇ
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşısında duygusal bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte 9 sezon boyunca top koşturan ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, yıllar boyunca formasını giydiği Galatasaray karşısında teknik direktör olarak 6. kez maça çıkacak. Daha önce Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın başında Galatasaray'a karşı 3 yenilgi yaşayan Selçuk İnan, Kocaelispor'un başında da birer galibiyet ve beraberlik aldı. Yeşil-siyahlı ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 9 puan topladı. Kocaelispor'da tedavileri ile hazırlık süreçleri devam eden Jovanovic, Petkovic ve Rivas'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
43. RANDEVU
Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 10 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın toplam 77 golüne, Kocaelispor 40 golle yanıt verdi.
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