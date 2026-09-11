Haber Tarihi: 11 Eylül 2026 19:10 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 19:10

SON DAKİKA: Beşiktaş Erzurumspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Erzurum link

Beşiktaş Erzurumspor maçı bein sports 1 canlı yayın izle | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Erzurumspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Erzurumspor maçı canlı yayın izleme detayları

SON DAKİKA: Beşiktaş Erzurumspor maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Erzurum link
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Beşiktaş Erzurumspor maçı şifresiz bein Sports 1 yayını! Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile  Erzurumspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Erzurumspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


5. RANDEVU


Beşiktaş ile Erzurumspor FK, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. İki takımın ligde ilk kez karşılaştığı 2018-2019 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yendiği rakibiyle iç sahada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise rakibini İstanbul'da 4-0, dış sahada da 4-2 yendi. Söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 12 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 4 gol gördü.

ITALIANO HATA İSTEMİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşması öncesinde oyuncularına net bir uyarıda bulundu. Ligin ikinci haftasında Alanya'ya mağlup olduktan sonra toparlanan ve geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek moral bulan siyah-beyazlı ekip, ligin beşinci haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Italiano, Marsilya maçının gündeme gelmesini istemezken oyuncularına, "Rakibimiz Marsilya değil, Erzurum. Her zaman ilk oynayacağımız maça odaklanın" mesajını verdi.

YOĞUN FİKSTÜR VURGUSU

Takımdaki herkesin her karşılaşmaya hazır olması gerektiğini belirten Italiano, sezon boyunca yoğun bir maç trafiğinin kendilerini beklediğini ifade etti. İtalyan teknik adam, "Sezon boyunca yoğun bir fikstürümüz var. Bu yükü birlikte omuzlamalıyız. Ancak birlik olursak altından kalkabiliriz" dedi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA ROTASYON

Italiano'nun, hafta içinde oynanacak Marsilya maçı nedeniyle Erzurumspor karşısında bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının sağ bekte Taylan Bulut'a, sol bekte Kassoum Ouattara'ya, orta sahada Wilfred Ndidi ile Fabio Miretti'ye görev vermeyi planladığı aktarıldı. Trossard'ın yerine kanatta İlhan Fakılı'nın, Vlahovic'in yerine ise Oh'un forma giymesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. 

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Sezona İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. İkinci haftada Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Beşiktaş, üçüncü haftada da konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi. Siyah-beyazlılar, son olarak dış sahada Fenerbahçe ile karşılaştıkları derbiden 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde hanesine 9 puan yazdırdı. Erzurumspor FK ise 4 maçta topladığı 4 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Poku, Orkun, Olaitan, Trossard, Oh



Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Mustafa, Baiye, Sefa, Rodriguez, Eren 

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve cezalı olan Dusan Vlahovic forma giyemeyecek.

 

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