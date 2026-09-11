İsmail Kartal istifadan dönmedi!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.
Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın olacak.
2 SAATLİK ÇABA SONUÇ VERMEDİ
İsmail Kartal, bu görüşmenin ardından saat 12.00'deki takım antrenmanına katılmadı. Oğuz Çetin, alışılageldiği üzere Samandıra'ya erken saatlerde gelmeyen İsmail Kartal'a telefonla ulaşmaya çalıştı ancak tecrübeli teknik adamın telefonları kapalı olduğu için görüşemedi. Tüm çabalara karşın İsmail Kartal'a ulaşılamadı.
Saat 12.00 sularında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de Samandıra'dan ayrıldı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüşmeye gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeden çıkan sonuç alınamadı.
BİR ADIM GERİDEN; İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ
Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maç 1-1 devam ederken, tribünlerde yer alan bir kişinin İsmail Kartal'a su şişesi fırlatması, Kartal'ın istifasına yol açtığı başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklandı. Başkan Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın konuya dair yaptığı açıklama;
"BENİM HABERİM YOKTU"
"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"
İsmail Kartal'ın basın toplantısında yaptığı açıklama
"Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."
Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararı, Avrupa basının da geniş yer buldu. ESPN, Marca La Gazzetta, Corriera gibi önemli yayın organlarının Kartal'ın istifa sürecine bu şekilde yer verdi.
Gaziantep FK maçında takımın başında Dirk Kuyt'ın olacak.
2 SAATLİK ÇABA SONUÇ VERMEDİ
İsmail Kartal, bu görüşmenin ardından saat 12.00'deki takım antrenmanına katılmadı. Oğuz Çetin, alışılageldiği üzere Samandıra'ya erken saatlerde gelmeyen İsmail Kartal'a telefonla ulaşmaya çalıştı ancak tecrübeli teknik adamın telefonları kapalı olduğu için görüşemedi. Tüm çabalara karşın İsmail Kartal'a ulaşılamadı.
Saat 12.00 sularında Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de Samandıra'dan ayrıldı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile görüşmeye gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ın bulunduğu Anadolu Kavağı'na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeden çıkan sonuç alınamadı.
BİR ADIM GERİDEN; İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ
Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maç 1-1 devam ederken, tribünlerde yer alan bir kişinin İsmail Kartal'a su şişesi fırlatması, Kartal'ın istifasına yol açtığı başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklandı. Başkan Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın konuya dair yaptığı açıklama;
"BENİM HABERİM YOKTU"
"İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"
İsmail Kartal'ın basın toplantısında yaptığı açıklama
Fenerbahçe Spor Kulübü, söz konusu kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığını duyurdu.
İsmail Kartal: "Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..."
— Sporx (@sporx) September 10, 2026
"Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."
Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararı, Avrupa basının da geniş yer buldu. ESPN, Marca La Gazzetta, Corriera gibi önemli yayın organlarının Kartal'ın istifa sürecine bu şekilde yer verdi.