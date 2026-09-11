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Heat, D'Angelo Russell'ı kadrosuna katabilir

Miami Heat, Davion Mitchell'ın arkasındaki guard rotasyonunu güçlendirmek için Memphis Grizzlies'ten ayrılması beklenen D'Angelo Russell'ı gündemine alabilir. Florida ekibinin, eski oyuncusu Gabe Vincent ile yeniden bir araya gelme ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Heat, D'Angelo Russell'ı kadrosuna katabilir
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Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna kattığı takasın yanı sıra Klay Thompson ve Tim Hardaway Jr. gibi şutörlerle sözleşme imzalayarak hareketli bir yaz dönemi geçiren Miami Heat, guard rotasyonuna bir takviye daha yapabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Davion Mitchell'ın arkasında görev yapacak bir oyun kurucu arayışında olduğu belirtilen Heat'in, eski oyuncusu Gabe Vincent ile yeniden bir araya gelebileceği öne sürülmüştü. Miami Herald'dan Ira Winderman ise Memphis Grizzlies'teki geleceği belirsizliğini koruyan eski All-Star D'Angelo Russell'ın da Heat için bir seçenek olabileceğini ifade etti.

Winderman, "Gabe Vincent, Miami'ye geri dönmek için hâlâ müsait. Kendisi de buna sıcak bakarsa, garantisiz bir antrenman kampı daveti düşünülebilir. Grizzlies'in D'Angelo Russell ile sözleşme feshi konusunda anlaşması da bu pozisyonda tecrübeli bir oyuncu eklenmesinin önünü açabilir" ifadelerini kullandı.

Russell'ın Memphis'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce 30 yaşındaki oyuncu ile Grizzlies'in yollarını ayırmak için bir çözüm üzerinde çalıştığı bildirilmişti.

NBA muhabiri Jake Fischer'a göre Memphis, Russell'ı bu yaz ya takas edecek ya da serbest bırakacak. Son gelişmeler, deneyimli guardın serbest bırakılma ihtimalinin giderek güçlendiğini gösteriyor.

2026-27 sezonu için 5 milyon dolar değerindeki oyuncu opsiyonunu kullanan Russell, çok takımlı bir takas kapsamında Washington Wizards'tan Memphis Grizzlies'e gönderilmişti.

Los Angeles Lakers tarafından 2015 NBA Draftı'nın ikinci sırasında seçilen Russell, geçen sezon Dallas Mavericks formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 10,2 sayı, 4,0 asist ve 2,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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