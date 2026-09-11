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Beşiktaş'ta liste şekilleniyor: İki yeni isim belli oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yönetiminde değişikliğe hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 11:20
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta liste şekilleniyor: İki yeni isim belli oldu
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 4 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yeni yönetim listesini oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Adalı'nın yönetiminde revizyona gitme kararı aldığı ve yeni listeye iki ismi dahil etmeye hazırlandığı belirtildi.

İKİ İSİM LİSTEDE

Serdal Adalı'nın yeni yönetim listesinde Prof. Dr. Mete Düren ile Doğan Küçükemre'nin yer alacağı aktarıldı.

Her iki ismin de geçmiş dönemde Serdal Adalı ile birlikte yöneticilik yaptığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Adalı'nın 4 Ekim'deki olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde yeni liste üzerinde yoğun şekilde çalıştığı öğrenildi.





Beşiktaş Başkanı'nın yönetimini güçlendirebilecek çok sayıda isimle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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