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Rafael Leao: "Başlangıç değil, bitiş önemli"

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, "Başlangıç değil, bitiş önemli." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 18:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafael Leao: 'Başlangıç değil, bitiş önemli'
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Galatasaray forması giyen Rafael Leao, sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından, "Başlangıç değil, bitiş önemli! Birlikte devam ediyoruz." şeklinde bir paylaşım yaptı. Rafael Leao, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekledi.

Rafael Leao'nun bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.



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