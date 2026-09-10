Rafael Leao: 'Başlangıç değil, bitiş önemli'

Galatasaray forması giyen Rafael Leao, sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından, "Başlangıç değil, bitiş önemli! Birlikte devam ediyoruz." şeklinde bir paylaşım yaptı. Rafael Leao, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri de ekledi.
Rafael Leao'nun bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Rafael Leao'nun bu paylaşımı, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.