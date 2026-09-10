ABD Başkanı Donald Trump, Dallas Mavericks'in süperstarı Luka Doncic ile yollarını ayırma kararını sorgulayarak yapılan takası anlamadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trump, çarşamba günü Dallas'taki American Airlines Center'da düzenlenen ilk RNC ara seçim kongresinde şu ifadeleri kullandı:
"Bu, umarım iyi olacak önemli bir Dallas Mavericks takımı. Ancak şunu söylemeliyim ki bu takası anlamıyorum. Bu iyi bir takas değildi. Ben basketboldan ne anlarım? Luka'ydı, değil mi? Belki bu takası yeniden yapabiliriz. Ben anlaşmaları yeniden müzakere etmeye alışkınım."
Mavericks, 2024-25 sezonunda Doncic'i Los Angeles Lakers'a göndererek Sloven yıldızın Dallas'taki yedi yıllık dönemini sona erdirmişti.
Doncic, takas gerçekleştiğinde NBA'in en üretken oyuncularından biri olarak kendisini çoktan kanıtlamış durumdaydı. 2024-25 sezonunda çıktığı 50 maçta 28,2 sayı, 8,2 ribaund ve 7,7 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, Dallas formasıyla oynadığı 22 karşılaşmada ise 28,1 sayı, 8,3 ribaund ve 7,8 asist üretti.
Dallas kariyeri boyunca beş kez Yılın En İyi Beşi'ne seçilen Doncic, MVP oylamasını da beş defa ilk sekiz içerisinde tamamladı. Sloven yıldız, Mavericks formasıyla geçirdiği son altı sezonun her birinde en az 28 sayı ortalaması tutturdu.
Doncic'in 2023-24 sezonundaki performansı ise özellikle dikkat çekiciydi. 70 maçta 33,9 sayı, 9,2 ribaund ve 9,8 asist ortalamaları yakalayan Doncic, saha içinden yüzde 48,7, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,2 isabetle oynadı. MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan yıldız oyuncu, Kyrie Irving ile birlikte Dallas'ı NBA Finalleri'ne taşıdı.
Mavericks, Doncic takasının ardından istediği sonuçları alamadı. Dallas, 2024-25 sezonunu 39 galibiyet ve 43 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında tamamlarken, 2025-26 sezonunda ise 26-56'lık dereceyle konferansın 12'nciliğine geriledi.
Cooper Flagg, 2025-26 sezonunda 70 maçta 21,0 sayı, 6,7 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalayarak Dallas'ın en skorer oyuncusu oldu. Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Flagg'in performansı da Mavericks'in sezonu yüzde 50 galibiyet oranının 30 maç altında tamamlamasını engelleyemedi.
Doncic ise Lakers formasıyla All-NBA seviyesinde üretmeye devam etti. 2024-25 sezonunda Los Angeles'a katıldıktan sonra çıktığı 28 maçta 28,2 sayı, 8,1 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları yakaladı.
2025-26 sezonunda 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist üreten Doncic, saha içinden yüzde 47,6, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,6 isabet buldu. All-Star seçilen yıldız oyuncu, bir kez daha Yılın En İyi Beşi'ne girerken MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı.
LeBron James'in Philadelphia 76ers'a gitmesinin ardından Lakers, kadrosunu Doncic'in etrafında şekillendirdi. Austin Reaves ile dört yıl ve 180 milyon dolar değerinde sözleşme uzatan Los Angeles, Utah Jazz'den Walker Kessler'ı da imza ve takas yoluyla kadrosuna kattı.
Lakers ayrıca Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Matisse Thybulle ve Ziaire Williams'ı transfer etti.
"Bu, umarım iyi olacak önemli bir Dallas Mavericks takımı. Ancak şunu söylemeliyim ki bu takası anlamıyorum. Bu iyi bir takas değildi. Ben basketboldan ne anlarım? Luka'ydı, değil mi? Belki bu takası yeniden yapabiliriz. Ben anlaşmaları yeniden müzakere etmeye alışkınım."
Mavericks, 2024-25 sezonunda Doncic'i Los Angeles Lakers'a göndererek Sloven yıldızın Dallas'taki yedi yıllık dönemini sona erdirmişti.
Doncic, takas gerçekleştiğinde NBA'in en üretken oyuncularından biri olarak kendisini çoktan kanıtlamış durumdaydı. 2024-25 sezonunda çıktığı 50 maçta 28,2 sayı, 8,2 ribaund ve 7,7 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, Dallas formasıyla oynadığı 22 karşılaşmada ise 28,1 sayı, 8,3 ribaund ve 7,8 asist üretti.
Dallas kariyeri boyunca beş kez Yılın En İyi Beşi'ne seçilen Doncic, MVP oylamasını da beş defa ilk sekiz içerisinde tamamladı. Sloven yıldız, Mavericks formasıyla geçirdiği son altı sezonun her birinde en az 28 sayı ortalaması tutturdu.
Doncic'in 2023-24 sezonundaki performansı ise özellikle dikkat çekiciydi. 70 maçta 33,9 sayı, 9,2 ribaund ve 9,8 asist ortalamaları yakalayan Doncic, saha içinden yüzde 48,7, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 38,2 isabetle oynadı. MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan yıldız oyuncu, Kyrie Irving ile birlikte Dallas'ı NBA Finalleri'ne taşıdı.
Mavericks, Doncic takasının ardından istediği sonuçları alamadı. Dallas, 2024-25 sezonunu 39 galibiyet ve 43 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın dokuzuncu sırasında tamamlarken, 2025-26 sezonunda ise 26-56'lık dereceyle konferansın 12'nciliğine geriledi.
Cooper Flagg, 2025-26 sezonunda 70 maçta 21,0 sayı, 6,7 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalayarak Dallas'ın en skorer oyuncusu oldu. Yılın Çaylağı ödülünü kazanan Flagg'in performansı da Mavericks'in sezonu yüzde 50 galibiyet oranının 30 maç altında tamamlamasını engelleyemedi.
Doncic ise Lakers formasıyla All-NBA seviyesinde üretmeye devam etti. 2024-25 sezonunda Los Angeles'a katıldıktan sonra çıktığı 28 maçta 28,2 sayı, 8,1 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları yakaladı.
2025-26 sezonunda 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist üreten Doncic, saha içinden yüzde 47,6, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,6 isabet buldu. All-Star seçilen yıldız oyuncu, bir kez daha Yılın En İyi Beşi'ne girerken MVP oylamasını dördüncü sırada tamamladı.
LeBron James'in Philadelphia 76ers'a gitmesinin ardından Lakers, kadrosunu Doncic'in etrafında şekillendirdi. Austin Reaves ile dört yıl ve 180 milyon dolar değerinde sözleşme uzatan Los Angeles, Utah Jazz'den Walker Kessler'ı da imza ve takas yoluyla kadrosuna kattı.
Lakers ayrıca Quentin Grimes, Collin Sexton, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Matisse Thybulle ve Ziaire Williams'ı transfer etti.