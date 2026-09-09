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Borussia Dortmund'da Karetsas hastaneye kaldırıldı!

Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki futbolcusu Konstantinos Karetsas, Villarreal maçında yaşadığı dolaşım problemi nedeniyle sedyeyle oyundan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 16:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund'da Karetsas hastaneye kaldırıldı!
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Borussia Dortmund'un genç oyuncusu Konstantinos Karetsas, 8 Eylül Salı günü Villarreal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında rahatsızlanarak oyundan çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın 27. dakikasında topu takım arkadaşına verdikten kısa süre sonra çevresinde herhangi bir oyuncu bulunmazken kendisini yere bırakan Karetsas, hemen Borussia Dortmund kulübesine işaret ederek yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Saha içerisinde birkaç dakika boyunca sağlık ekipleri tarafından tedavi edilen 18 yaşındaki futbolcu, daha sonra sedyeyle Signal Iduna Park'ın zemininden çıkarıldı.



DORTMUND'DAN AÇIKLAMA

Borussia Dortmund, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı açıklamada Karetsas'ın hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konstantinos Karetsas, yaşadığı dolaşım problemi nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı. Kosta'nın mevcut koşullar altında durumu iyi ve ileri tetkiklerin yapılması için hastaneye götürülüyor."

"SPEKÜLASYON YAPMAK SORUMSUZLUK OLUR"

Borussia Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken de salı gecesi genç futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ricken, "Dolaşım sorunları nedeniyle başının döndüğünü hissetti. Öncesinde buna ilişkin herhangi bir belirti yoktu. İleri tetkiklerin yapılması için hastaneye götürüldü. Bu aşamada herhangi bir spekülasyonda bulunmak sorumsuzluk olur" dedi.

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