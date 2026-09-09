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Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta çeyrek finalde!

Milli tenisçi Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta Francisco Cayulef'i 2-0 mağlup ederek quad teklerde çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 20:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ahmet Kaplan, ABD Açık'ta çeyrek finalde!
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Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta teklerde çeyrek finalist oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya 4 numarası Ahmet, New York kentinde düzenlenen turnuvada, 16 sporcunun mücadele ettiği quad tekler kategorisinde ilk tur maçına çıktı.

Ahmet, Şilili Francisco Cayulef ile karşılaştığı mücadeleyi 2-0 (7-5, 6-3) kazanarak ABD Açık kariyerindeki ilk tekler galibiyetini elde etti. Ahmet böylece dört büyük turnuvada da ana tablo galibiyeti almayı başardı.

24 yaşındaki milli tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Gonzalo Lazarte ile karşılaşacak.

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