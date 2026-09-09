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Ekvador Milli Takımı'ndan müjde: Keny Arroyo

Cruzeiro formasıyla son haftalarda attığı şık gollerle dikkatleri üzerine çeken Keny Arroyo, Ekvador Milli Takımı'nın eylül ayındaki FIFA maçları için oluşturduğu ön kadroya davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 15:26
Haber: Sporx.com
Ekvador Milli Takımı'ndan müjde: Keny Arroyo
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Cruzeiro'da sergilediği performansla öne çıkan Keny Arroyo, uluslararası kariyeri açısından önemli bir dönemece girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan genç futbolcu, yeniden Ekvador Milli Takımı'nın gündemine gelirken 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanacak sağlam bir milli takım süreci oluşturmayı hedefliyor.

99 numaralı formayı giyen Arroyo, Ekvador'un 24 Eylül'de Güney Kore ile oynayacağı hazırlık maçının ön listesinde yer aldı. Beklentiler, genç futbolcunun nihai kadroya da davet edilerek yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden Ekvador Milli Takımı'na dönmesi yönünde.

SON MAÇI 2024'TE

Keny Arroyo, Ekvador formasıyla son karşılaşmasına 15 Kasım 2024 tarihinde çıktı. Ekvador'un Bolivya'yı 4-0 mağlup ettiği mücadelede görev alan genç oyuncu, dönemin teknik direktörü Sebastian Beccacece döneminde gözden düşerek milli takım planlamasının dışında kalmıştı.

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