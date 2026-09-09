Ekvador Milli Takımı'ndan müjde: Keny Arroyo

Cruzeiro'da sergilediği performansla öne çıkan Keny Arroyo, uluslararası kariyeri açısından önemli bir dönemece girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan genç futbolcu, yeniden Ekvador Milli Takımı'nın gündemine gelirken 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanacak sağlam bir milli takım süreci oluşturmayı hedefliyor.
99 numaralı formayı giyen Arroyo, Ekvador'un 24 Eylül'de Güney Kore ile oynayacağı hazırlık maçının ön listesinde yer aldı. Beklentiler, genç futbolcunun nihai kadroya da davet edilerek yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden Ekvador Milli Takımı'na dönmesi yönünde.
SON MAÇI 2024'TE
Keny Arroyo, Ekvador formasıyla son karşılaşmasına 15 Kasım 2024 tarihinde çıktı. Ekvador'un Bolivya'yı 4-0 mağlup ettiği mücadelede görev alan genç oyuncu, dönemin teknik direktörü Sebastian Beccacece döneminde gözden düşerek milli takım planlamasının dışında kalmıştı.
99 numaralı formayı giyen Arroyo, Ekvador'un 24 Eylül'de Güney Kore ile oynayacağı hazırlık maçının ön listesinde yer aldı. Beklentiler, genç futbolcunun nihai kadroya da davet edilerek yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden Ekvador Milli Takımı'na dönmesi yönünde.
SON MAÇI 2024'TE
Keny Arroyo, Ekvador formasıyla son karşılaşmasına 15 Kasım 2024 tarihinde çıktı. Ekvador'un Bolivya'yı 4-0 mağlup ettiği mücadelede görev alan genç oyuncu, dönemin teknik direktörü Sebastian Beccacece döneminde gözden düşerek milli takım planlamasının dışında kalmıştı.