TRT 1 İZLE Sporting Lizbon Galatasaray canlı maç linki

Sporting Lizbon Galatasaray maçı TRT 1 şifresiz linki!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting Lizbon ile Galatasaray Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
SPORTING LIZBON GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA "KUPA 1"DE 170. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 170. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 134 kez mücadele etti. Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 83 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 181 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 283 gol gördü. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı. ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın katıldığı son 10 Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki açılış performansı şöyle:
SON 30 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 7 GALİBİYET
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2003-2004
|Juventus-Galatasaray
|2-1
|2006-2007
|Galatasaray-Bordeaux
|0-0
|2012-2013
|Manchester United-Galatasaray
|1-0
|2013-2014
|Galatasaray-Real Madrid
|1-6
|2014-2015
|Galatasaray-Anderlecht
|1-1
|2015-2016
|Galatasaray-Atletico Madrid
|0-2
|2018-2019
|Galatasaray-Lokomotif Moskova
|3-0
|2019-2020
|Club Brugge-Galatasaray
|0-0
|2023-2024
|Galatasaray-Kopenhag
|2-2
|2025-2026
|Eintracht Frankfurt-Galatasaray
|5-1
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 30 müsabakada 7 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ilerisinde geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. AVRUPA'DA SON 15 DEPLASMANDA 1 KEZ GÜLEBİLDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 15 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 15 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, diğer 14 mücadelede 3 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. SON 39 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 39 müsabakada en az 1 gol atıldı. Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu. Galatasaray'ın ardından çıktığı 39 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 15'ini kazanırken, 15'inden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 140 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı. "Cimbom" gol sesinin duyulduğu 39 maçlık süreçte 68 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 72 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 5 maçta gol sevinci yaşayamadı. AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY
Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
MÜZESİNDE 2 AVRUPA KUPASI BULUNUYOR
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|134
|34
|32
|68
|139
|230
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|34
|22
|7
|5
|75
|38
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası ve Avrupa Ligi
|104
|40
|36
|28
|168
|141
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|-
|-
|2
|1
|Toplam
|340
|121
|90
|129
|468
|518
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'i saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü. Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILAR
Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-63 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-70 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" ünvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-89 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı. Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-94 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi. Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-01 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi. Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-01 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti. "Cimbom" geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele ederek kendisi adına iyi bir performans sergiledi. Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü. KURAYLA 1 KEZ ELENDİ, 1 KEZ TUR ATLADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan "kura çekme" yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez mağduru, bir kez de şanslı tarafı oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi. EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-10 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, 1972-73 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini aldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı. Sporting, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak. PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI 9 MAÇTA 3 GALİBİYET
Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcileriyle yaptığı 9 Avrupa kupası maçının 3'ünü kazandı. "Cimbom" 2008'deki Benfica maçıyla başlayan süreçte Portekiz temsilcileriyle 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 kez karşılaştı. Sporting, daha önce Benfica (5), Braga (2) ve Porto (2) ile mücadele eden Galatasaray'ın 4. Portekizli rakibi olacak. Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü. DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA İYİ
Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz takımlarına karşı deplasmanda daha iyi sonuç aldı. Portekiz temsilcileriyle sahasında 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Portekiz ekiplerine 5 kez konuk olan "Cimbom" ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik aldı. İç sahada 5 gol atıp, 8 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise 5 gol atarken rakiplerinin 4 golünü engelleyemedi. PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALATASARAY
Sarı-kırmızılıların, Portekiz temsilcileriyle yaptığı maçlar şöyle:
TÜRK TAKIMLARINA KARŞI SPORTING
|Sezon
|Organizasyon
|Maç
|Sonuç
|2008-09
|UEFA Avrupa Ligi
|Benfica-Galatasaray
|0-2
|2012-13
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Braga
|0-2
|2012-13
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Braga-Galatasaray
|1-2
|2015-16
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Benfica
|2-1
|2015-16
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Benfica-Galatasaray
|2-1
|2018-19
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Porto-Galatasaray
|1-0
|2018-19
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Galatasaray-Porto
|2-3
|2018-19
|UEFA Avrupa Ligi
|Galatasaray-Benfica
|1-2
|2018-19
|UEFA Avrupa Ligi
|Benfica-Galatasaray
|0-0
Portekiz'in yeşil-beyazlı temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçın 5'ini kazandı. Üç mücadeleden beraberlikle ayrılan Sporting, 2 kez de mağlup oldu. UEFA Kupası'nda ilk kez 1993'te Kocaelispor'a rakip olan Sporting, sonrasında Gençlerbirliği (2), Başakşehir (2) ve Beşiktaş (4) ile karşılaştı. 1993-94 sezonunda Türkiye'de Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Sporting, sahasındaki maçı 2-0 kazandı. 2003-04 sezonunda UEFA Kupası'nda Gençlerbirliği ile eşleşen Portekiz temsilcisi, Ankara'da 1-1 berabere kaldığı kırmızı-siyahlılara sahasında 3-0 yenildi. Beşiktaş ile 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Sporting, 3 galibiyet (3-1, 4-1, 4-0) ve 1 beraberlik (1-1) yaşadı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2019-20 sezonunda Başakşehir ile eşleşen Sporting, sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İstanbul'da 4-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı. SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. MUHTEMEL 11'LER Sporting Lizbon:
Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo; Doumbia, Sergi Altimira; Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves; Suarez. Galatasaray:
Uğurcan Çakır; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Gabriel Sara, Torreira; Yunus Akgün, Batrakov, Sane; Barış Alper Yılmaz. GALATASARAY'IN 19. ŞAMPİYONLAR LİGİ SEZONU
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele etme hakkı kazandı. "Devler Ligi" arenasında daha önce 18 sezon boy gösteren "Cimbom" 19. sezonunu Sporting müsabakasıyla açacak. GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak LEAO, ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİ SPORTING'E KARŞI
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Ülkesi Portekiz'in Sporting takımında 2012'de futbola başlayan Leao, 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. Burada 5 resmi müsabakada 2 gol atan Leao, 2018 yazında yaklaşık 20 milyon avro bedelle Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu. Leao'nun 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao halen Sporting'in 23 yaş altı takımında forma giyiyor. DENİZ VE NHAGA, SPORTING'İ YAKINDAN TANIYOR
Galatasaraylı futbolcular Deniz Gül ile Renato Nhaga, daha önce Portekiz tecrübesi yaşadı. Sarı-kırmızılı kulübün Porto'dan transfer ettiği milli santrfor Deniz, Sporting'e karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. Genç golcü, bu müsabakalarda skor katkısı veremezken 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geçen sezon ara transferde Portekiz tesilcisi Casa Pia'dan alınan Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Nhaga ise Sporting'e karşı çıktığı 2 müsabakadan da mağlup ayrıldı. YENİ TRANSFER BITSHIABU, İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek. Almanya'nın Leipzig takımından kiralanan 21 yaşındaki stoper, 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başladı. Stoperde de oynayabilen Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Bitshiabu, Okan Buruk'un savunma anlamında elini rahatlatacak hamlelerden biri olacak. GALATASARAY KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği iyi performansın üzerine çıkmaya çalışacak. Geçen sezon "Devler Ligi"nin lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak tur atladı. Son 16 turu play-off'unda İtalya'nın Juventus takımını eleyen "Cimbom" son 16 turuna yükseldi. Burada Liverpool'a elenen sarı-kırmızılı ekip, kendi adına başarılı bir turnuvayı geride bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon bu başarıyı bir adım daha ileri taşımak için mücadele edecek. SEZONA İYİ BAŞLADI
Galatasaray, 2026-27 sezonundaki 4 resmi maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonu şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'e sahasındaki Arca Çorum FK beraberliğiyle başladı. Galatasaray, ardından çıktığı Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir maçlarını kazanarak galibiyet serisi yakaladı. "Cimbom" yaptığı 4 maçta skor olarak istediğini alsa da savunmadaki sorunlarıyla dikkati çekti. Özellikle duran toplardan goller yiyen Galatasaray, 4 lig maçının 3'ünde kalesinde ikişer gol gördü. SPORTING, GEÇEN SEZONUN ÇEYREK FİNALİSTLERİNDEN
Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Portekiz Ligi'nde 2024-25 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Sporting, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı futbol turnuvasında 36 takımlı lig etabına doğrudan katıldı. Çıktığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan yeşil-beyazlı ekip, 7. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu turda Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Bodo/Glimt'i eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Sporting, burada ise finale kadar yürüyecek İngiliz ekibi Arsenal'e elendi. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sezon geçiren Sporting, Portekiz Ligi'ni de ikinci sırada tamamlayarak bir kez daha bu turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti. Portekiz futbolunun en fazla kupa kazanan takımlarından olan Lizbon temsilcisi, uluslararası arenadaki tek şampiyonluğunu 1963-64 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı alarak yaşadı. KADROSUNDA ÖNEMLİ FUTBOLCULAR VAR
Genç bir kadroya sahip Sporting, buna rağmen adını dünya futbolunda duyuran önemli oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. Yeşil-beyazlı takımın 23,6 yaş ortalamasına sahip kadrosundaki savunma oyuncuları Gonçalo Inacio, Zeno Debast, Eduardo Quaresma, Maxi Araujo, orta saha oyuncuları Sergi Altimira, Issa Doumbia, Rodrigo Zalazar ile hücumcular Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luis Suarez ve Fotis Ioannidis dikkati çekiyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inden beraberlikle ayrılan Sporting, attığı 14 golle skorer görüntü çiziyor. Ligde 4 gol atan Luis Suarez, 3 gol kaydeden Flavio Gonçalves, 2 golü bulunan Fotis Ioannidis, Galatasaray savunmasının dikkat etmesi gereken oyuncular olarak öne çıkıyor. AVRUPA KUPALARINDAKİ 341. KARŞILAŞMA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile mücadele edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 341. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. UEFA turnuvalarında ilk kez karşı karşıya geleceği Sporting, Galatasaray'ın 114. rakibi olacak. Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 129 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa maçlarında rakip fileleri 468 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gole engel olamadı. "DEVLER LİGİ"NDE 19. SEZON
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek 8. kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Sarı-kırmızılı takım, 1993-94 ve 2001-02'de 2 ön eleme, 1994-95, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2003-04 ve 2006-07'de tek ön eleme, 2023-24'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-09, 2021-22 ve 2024-25 sezonlarında ise elemelerde takıldı. Sarı-kırmızılılar, 2002-03, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19, 2019-20, 2025-26 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı.