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Galatasaray'a karşı yok: Ethan Mbappe

Lille'in Real Betis'e 3-2 yenildiği maçta kırmızı kart gören Ethan Mbappe'nin, 21 Ekim'de oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 00:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a karşı yok: Ethan Mbappe
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UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşaması ilk haftasında İspanyol temsilcisi Real Betis, deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 3-2 mağlup etti ve organizasyona galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GALATASARAY'A KARŞI YOK

Fransız ekibinde Ethan Mbappe karşılaşmanın 56. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

2 maç ceza alması beklenen Fransız futbolcu, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Lille ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi Lig aşaması üçüncü hafta mücadelesi 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.



Galatasaray


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