Galatasaray'a karşı yok: Ethan Mbappe

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşaması ilk haftasında İspanyol temsilcisi Real Betis, deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 3-2 mağlup etti ve organizasyona galibiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY'A KARŞI YOK
Fransız ekibinde Ethan Mbappe karşılaşmanın 56. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.
2 maç ceza alması beklenen Fransız futbolcu, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Lille ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi Lig aşaması üçüncü hafta mücadelesi 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.
Fransız ekibinde Ethan Mbappe karşılaşmanın 56. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.
2 maç ceza alması beklenen Fransız futbolcu, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Lille ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi Lig aşaması üçüncü hafta mücadelesi 21 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.