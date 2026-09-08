Jalen Duren ile Detroit Pistons arasındaki sözleşme görüşmelerinde anlaşma ihtimali güçleniyor. Son temasların ardından tarafların, 2026-27 sezonu başlamadan önce uzun vadeli bir kontrat üzerinde uzlaşabileceği belirtiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sam Amick, görüşmelerle ilgili daha iyimser bir değerlendirme yaparak Duren ile Detroit arasındaki mali farkın daha önce düşündüğünden küçük olduğunu söyledi.
"Arada bir fark var ancak son dönemde yaptığım bazı görüşmelerden sonra bunun düşündüğüm kadar büyük olmadığını anladım," diyen Amick, "Burada bir anlaşmaya varılması ve onun yeniden Pistons forması giymesi için bir fırsat penceresi var gibi görünüyor," ifadelerini kullandı.
ESPN'den Tim MacMahon daha önce Detroit'ın Duren'a yıllık yaklaşık 35 milyon dolar üzerinden beş yıllık bir kontrat önerdiğini, oyuncu cephesinin ise yıllık ortalama 40 milyon doların üzerinde bir ücret talep ettiğini aktarmıştı.
Taraflar, geçen yaz çaylak kontratı uzatması konusunda anlaşmaya varamamalarından bu yana görüşmelerini sürdürüyor. 2025-26 sezonuna piyasa değerini yükseltme fırsatıyla giren Duren, ortaya koyduğu performansla bunu başardı.
22 yaşındaki uzun, 70 maçta 19,5 sayı ve 10,5 ribaund ortalamaları yakaladı. Kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, Pistons'ın 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın en iyi normal sezon derecesini elde ettiği sezonda All-NBA üçüncü takımına da girdi.
Duren, normal sezonda yüzde 65 saha içi isabet oranıyla oynarken maç başına 3,8 hücum ribaundu aldı.
All-NBA seçimi, genç oyuncuyu "Rose Kuralı" kapsamında maaş tavanının yüzde 30'una ulaşabilecek bir başlangıç maaşına da uygun hâle getirdi. Duren'ın alabileceği maksimum kontrat bu çerçevede beş yıl için yaklaşık 287 milyon dolara ulaşabilir.
Ancak Detroit'ın görüşmeleri bu maksimum rakamı temel alarak yürütmediği belirtiliyor. Pistons'ın yaptığı bildirilen teklif, çaylak kontratından çıkan ve Rose Kuralı'na uygun olmayan oyuncular için geçerli yüzde 25'lik maksimum kontrata daha yakın durumda.
Duren ile aynı 2022 draft sınıfında yer alan Chet Holmgren, Paolo Banchero ve Jalen Williams, yüzde 25'lik maksimum değer üzerinden beş yıllık uzatmalara imza attı. Üç oyuncunun da 2026-27 sezonunda 41,2 milyon dolar kazanması bekleniyor.
Duren'ın playoff performansı da Detroit'ın değerlendirmesinde rol oynayabilir. Genç pivot, 14 playoff maçında 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarında kalırken yüzde 51,4 saha içi isabet oranı yakaladı. Bu rakamlar, normal sezondaki üretimine kıyasla ciddi bir düşüş anlamına geldi.
Amick, tarafların mali farkı kapatamaması durumunda Duren'ın 2026-27 sezonu için 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul edebileceğini de dile getirdi. Böyle bir karar, Duren'ın gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olmasını sağlayacak ancak 170 milyon doların üzerinde garanti paradan vazgeçme riskini de beraberinde getirecek.
"Nitelikli teklif, hem oyuncular hem de takımlar açısından nükleer bir seçeneğe dönüştü," diyen Amick, "İşin insani boyutuna baktığımızda bile bu yolu başarıyla kullanan çok fazla oyuncu görmedik," ifadelerini kullandı.
Pistons'ın, Duren'ı Cade Cunningham ve Ausar Thompson ile birlikte genç çekirdeğinin önemli parçalarından biri olarak tutmaya öncelik vermesi bekleniyor. Cunningham, Detroit'ın 60 galibiyet aldığı sezonda 23,9 sayı ve 9,9 asist ortalamaları yakalarken MVP oylamasını beşinci sırada tamamladı.
Detroit'ın ayrıca Thompson'ın çaylak kontratı uzatmasını da hesaba katması gerekiyor. Pistons, Duren'ın muhtemel yeni kontratı hesaba katılmadan önce eylül ayına lüks vergisi sınırının yaklaşık 36,5 milyon dolar altında girdi.
Jake Fischer da Duren'ın Detroit ile yeniden anlaşmasının beklendiğini ve olası dört yıllık kontratın 160 milyon doları aşabileceğini aktardı.
Görüşmeler henüz sonuçlanmasa da Amick'in son açıklamaları, iki taraf arasındaki farkın ortak noktada buluşulabilecek seviyede olduğuna işaret ediyor.
"Arada bir fark var ancak son dönemde yaptığım bazı görüşmelerden sonra bunun düşündüğüm kadar büyük olmadığını anladım," diyen Amick, "Burada bir anlaşmaya varılması ve onun yeniden Pistons forması giymesi için bir fırsat penceresi var gibi görünüyor," ifadelerini kullandı.
ESPN'den Tim MacMahon daha önce Detroit'ın Duren'a yıllık yaklaşık 35 milyon dolar üzerinden beş yıllık bir kontrat önerdiğini, oyuncu cephesinin ise yıllık ortalama 40 milyon doların üzerinde bir ücret talep ettiğini aktarmıştı.
Taraflar, geçen yaz çaylak kontratı uzatması konusunda anlaşmaya varamamalarından bu yana görüşmelerini sürdürüyor. 2025-26 sezonuna piyasa değerini yükseltme fırsatıyla giren Duren, ortaya koyduğu performansla bunu başardı.
22 yaşındaki uzun, 70 maçta 19,5 sayı ve 10,5 ribaund ortalamaları yakaladı. Kariyerinde ilk kez All-Star seçilen Duren, Pistons'ın 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın en iyi normal sezon derecesini elde ettiği sezonda All-NBA üçüncü takımına da girdi.
Duren, normal sezonda yüzde 65 saha içi isabet oranıyla oynarken maç başına 3,8 hücum ribaundu aldı.
All-NBA seçimi, genç oyuncuyu "Rose Kuralı" kapsamında maaş tavanının yüzde 30'una ulaşabilecek bir başlangıç maaşına da uygun hâle getirdi. Duren'ın alabileceği maksimum kontrat bu çerçevede beş yıl için yaklaşık 287 milyon dolara ulaşabilir.
Ancak Detroit'ın görüşmeleri bu maksimum rakamı temel alarak yürütmediği belirtiliyor. Pistons'ın yaptığı bildirilen teklif, çaylak kontratından çıkan ve Rose Kuralı'na uygun olmayan oyuncular için geçerli yüzde 25'lik maksimum kontrata daha yakın durumda.
Duren ile aynı 2022 draft sınıfında yer alan Chet Holmgren, Paolo Banchero ve Jalen Williams, yüzde 25'lik maksimum değer üzerinden beş yıllık uzatmalara imza attı. Üç oyuncunun da 2026-27 sezonunda 41,2 milyon dolar kazanması bekleniyor.
Duren'ın playoff performansı da Detroit'ın değerlendirmesinde rol oynayabilir. Genç pivot, 14 playoff maçında 10,2 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarında kalırken yüzde 51,4 saha içi isabet oranı yakaladı. Bu rakamlar, normal sezondaki üretimine kıyasla ciddi bir düşüş anlamına geldi.
Amick, tarafların mali farkı kapatamaması durumunda Duren'ın 2026-27 sezonu için 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul edebileceğini de dile getirdi. Böyle bir karar, Duren'ın gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olmasını sağlayacak ancak 170 milyon doların üzerinde garanti paradan vazgeçme riskini de beraberinde getirecek.
"Nitelikli teklif, hem oyuncular hem de takımlar açısından nükleer bir seçeneğe dönüştü," diyen Amick, "İşin insani boyutuna baktığımızda bile bu yolu başarıyla kullanan çok fazla oyuncu görmedik," ifadelerini kullandı.
Pistons'ın, Duren'ı Cade Cunningham ve Ausar Thompson ile birlikte genç çekirdeğinin önemli parçalarından biri olarak tutmaya öncelik vermesi bekleniyor. Cunningham, Detroit'ın 60 galibiyet aldığı sezonda 23,9 sayı ve 9,9 asist ortalamaları yakalarken MVP oylamasını beşinci sırada tamamladı.
Detroit'ın ayrıca Thompson'ın çaylak kontratı uzatmasını da hesaba katması gerekiyor. Pistons, Duren'ın muhtemel yeni kontratı hesaba katılmadan önce eylül ayına lüks vergisi sınırının yaklaşık 36,5 milyon dolar altında girdi.
Jake Fischer da Duren'ın Detroit ile yeniden anlaşmasının beklendiğini ve olası dört yıllık kontratın 160 milyon doları aşabileceğini aktardı.
Görüşmeler henüz sonuçlanmasa da Amick'in son açıklamaları, iki taraf arasındaki farkın ortak noktada buluşulabilecek seviyede olduğuna işaret ediyor.