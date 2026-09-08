08 Eylül
Club Brugge-Aston Villa
19:45
08 Eylül
AEK Athens-LASK
19:45
08 Eylül
Real Madrid-Inter
22:00
08 Eylül
B. Dortmund-Villarreal
22:00
08 Eylül
FC Porto-M.City
22:00
08 Eylül
Lille-Real Betis
22:00

Galatasaray'ın Portekiz karnesi: Dikkat çeken tablo

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak Galatasaray, Portekiz ekipleriyle bugüne kadar 9 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Portekiz'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 08 Eylül 2026 09:21
Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Portekiz karnesi: Dikkat çeken tablo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba günü Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ilk kez karşılaşacağı rakibi önünde puan ya da puanlar almak isterken Portekiz takımlarına karşı geçmiş performansı da dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Portekiz ekipleriyle bugüne kadar 9 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

PORTEKİZ DEPLASMANINDA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Portekiz takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Benfica'yı 2-0, Braga'yı ise 2-1 mağlup etti. Benfica ile oynanan bir diğer karşılaşma 0-0 sona ererken Galatasaray, Porto'ya 1-0, Benfica'ya ise 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, çarşamba günü karşılaşacağı Sporting Lizbon ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

ÜÇ İSİM FORMA GİYEMEYECEK



Galatasaray


Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Osimhen, Lemina ve Singo'nun sakatlıkları bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Açıklanan oranlarda Sporting Lizbon'un galibiyetine 1.79, beraberliğe 3.68, Galatasaray'ın galibiyetine ise 3.88 oran verildi.

IBRAHIMA BA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Sporting Lizbon'da İbrahima Ba'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç savunmacının Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yapmasının zor olduğu belirtildi.

O Jogo'ya göre İbrahima Ba'nın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Sporting Lizbon karşılaşmasının hazırlıklarına Kemerburgaz tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmalarda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina ve Singo'dan yoksun şekilde sürdürüyor.

MAÇI ESPEN ESKAS YÖNETECEK

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Eskas, 2024 yılında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmış ve Muslera'ya kırmızı kart göstermişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.