Galatasaray'ın Portekiz karnesi: Dikkat çeken tablo

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında çarşamba günü Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ilk kez karşılaşacağı rakibi önünde puan ya da puanlar almak isterken Portekiz takımlarına karşı geçmiş performansı da dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Portekiz ekipleriyle bugüne kadar 9 resmi maç oynadı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
PORTEKİZ DEPLASMANINDA 2 GALİBİYET
Galatasaray, Portekiz takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, Benfica'yı 2-0, Braga'yı ise 2-1 mağlup etti. Benfica ile oynanan bir diğer karşılaşma 0-0 sona ererken Galatasaray, Porto'ya 1-0, Benfica'ya ise 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray, çarşamba günü karşılaşacağı Sporting Lizbon ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.
ÜÇ İSİM FORMA GİYEMEYECEK
Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Osimhen, Lemina ve Singo'nun sakatlıkları bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.
Açıklanan oranlarda Sporting Lizbon'un galibiyetine 1.79, beraberliğe 3.68, Galatasaray'ın galibiyetine ise 3.88 oran verildi.
IBRAHIMA BA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Sporting Lizbon'da İbrahima Ba'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç savunmacının Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yapmasının zor olduğu belirtildi.
O Jogo'ya göre İbrahima Ba'nın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Galatasaray, Sporting Lizbon karşılaşmasının hazırlıklarına Kemerburgaz tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmalarda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina ve Singo'dan yoksun şekilde sürdürüyor.
MAÇI ESPEN ESKAS YÖNETECEK
Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
Eskas, 2024 yılında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmış ve Muslera'ya kırmızı kart göstermişti.
PORTEKİZ DEPLASMANINDA 2 GALİBİYET
Galatasaray, Portekiz takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, Benfica'yı 2-0, Braga'yı ise 2-1 mağlup etti. Benfica ile oynanan bir diğer karşılaşma 0-0 sona ererken Galatasaray, Porto'ya 1-0, Benfica'ya ise 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray, çarşamba günü karşılaşacağı Sporting Lizbon ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.
ÜÇ İSİM FORMA GİYEMEYECEK
Sporting Lizbon karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Osimhen, Lemina ve Singo'nun sakatlıkları bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.
Açıklanan oranlarda Sporting Lizbon'un galibiyetine 1.79, beraberliğe 3.68, Galatasaray'ın galibiyetine ise 3.88 oran verildi.
IBRAHIMA BA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Sporting Lizbon'da İbrahima Ba'nın durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç savunmacının Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yapmasının zor olduğu belirtildi.
O Jogo'ya göre İbrahima Ba'nın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Galatasaray, Sporting Lizbon karşılaşmasının hazırlıklarına Kemerburgaz tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmalarda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina ve Singo'dan yoksun şekilde sürdürüyor.
MAÇI ESPEN ESKAS YÖNETECEK
Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
Eskas, 2024 yılında Galatasaray'ın RAMS Park'ta Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmış ve Muslera'ya kırmızı kart göstermişti.