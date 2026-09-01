Sevilla 3 puana son dakikada veda etti!

La Liga'nın 4. haftasında Espanyol, sahasında Sevilla'yı konuk etti.
RCDE Stadium'da oynanan mücadelede Sevilla 85. dakikada Stassin ile öne geçerken, ev sahibi ekip 90+8. dakikada Fernandez ile beraberliği yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEVILLA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 56. dakikasında Sevilla'da Sangante, net gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Konuk ekip mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.
SON DAKİKADA GELEN GOL
Sevilla, 85. dakikada Stassin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Espanyol pes etmedi ve uzatma dakikalarında beraberlik golünü buldu.
90+8. dakikada Fernandez, Espanyol adına sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşma bu golün ardından 1-1 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
RCDE Stadium'da oynanan mücadelede Sevilla 85. dakikada Stassin ile öne geçerken, ev sahibi ekip 90+8. dakikada Fernandez ile beraberliği yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEVILLA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 56. dakikasında Sevilla'da Sangante, net gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Konuk ekip mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.
SON DAKİKADA GELEN GOL
Sevilla, 85. dakikada Stassin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Espanyol pes etmedi ve uzatma dakikalarında beraberlik golünü buldu.
90+8. dakikada Fernandez, Espanyol adına sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşma bu golün ardından 1-1 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.