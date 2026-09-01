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Sevilla 3 puana son dakikada veda etti!

La Liga'nın 4. haftasında Espanyol ile Sevilla 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 00:04 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 00:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sevilla 3 puana son dakikada veda etti!
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La Liga'nın 4. haftasında Espanyol, sahasında Sevilla'yı konuk etti.

RCDE Stadium'da oynanan mücadelede Sevilla 85. dakikada Stassin ile öne geçerken, ev sahibi ekip 90+8. dakikada Fernandez ile beraberliği yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SEVILLA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 56. dakikasında Sevilla'da Sangante, net gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Konuk ekip mücadelenin kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

SON DAKİKADA GELEN GOL

Sevilla, 85. dakikada Stassin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Espanyol pes etmedi ve uzatma dakikalarında beraberlik golünü buldu.

90+8. dakikada Fernandez, Espanyol adına sahneye çıkarak skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşma bu golün ardından 1-1 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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