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Berkay Karakurt, Dünya Kupası'nda bronz kazandı!

Belçika'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Berkay Karakurt, yarı finalde Hollandalı Dick Jasper'a mağlup olarak turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 18:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Berkay Karakurt, Dünya Kupası'nda bronz kazandı!
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Belçika'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Berkay Karakurt, bronz madalyanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berkay, Lier belediyesindeki organizasyonda yarı finalde Hollandalı Dick Jasper ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı sporcu, yarı final müsabakasında rakibine yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

 

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