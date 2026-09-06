Berkay Karakurt, Dünya Kupası'nda bronz kazandı!

Belçika'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Berkay Karakurt, bronz madalyanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berkay, Lier belediyesindeki organizasyonda yarı finalde Hollandalı Dick Jasper ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı sporcu, yarı final müsabakasında rakibine yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Ay-yıldızlı sporcu, yarı final müsabakasında rakibine yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.