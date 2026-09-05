Roma'dan müthiş geri dönüş: Atalanta'yı 90+3'te yıktı

Serie A'nın 3. haftasında Roma, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Roma, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ATALANTA EDERSON İLE ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip, karşılaşmanın 47. dakikasında Ederson'un golüyle 1-0 öne geçti.
Ceza sahası içinde seken topu kontrol eden Ederson, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi.
HERMOSO 89'DA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Roma, 89. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından Mario Hermoso ile beraberliği yakaladı.
Penaltı noktası civarında topla buluşan Hermoso, yaptığı kafa vuruşuyla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
SOULE 90+3'TE GALİBİYETİ GETİRDİ
Roma, 90+3. dakikada Matias Soule ile bir gol daha buldu.
Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuruşunu yapan Soule, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Roma, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Konuk ekip, karşılaşmanın 47. dakikasında Ederson'un golüyle 1-0 öne geçti.
Ceza sahası içinde seken topu kontrol eden Ederson, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara gönderdi.
HERMOSO 89'DA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Roma, 89. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından Mario Hermoso ile beraberliği yakaladı.
Penaltı noktası civarında topla buluşan Hermoso, yaptığı kafa vuruşuyla topu sağ üst köşeden ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
SOULE 90+3'TE GALİBİYETİ GETİRDİ
Roma, 90+3. dakikada Matias Soule ile bir gol daha buldu.
Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuruşunu yapan Soule, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan kısa bölümde başka gol olmayınca Roma, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.