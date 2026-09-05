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Gizem Örge: "Yarı finale yakışır bir mücadele oldu"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Gizem Örge, yarı final mücadelesinin ardından takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Milli oyuncu, taraftar desteğinin kritik anlarda önemli bir rol oynadığını belirterek finalde de aynı enerjiyle kupayı hedeflediklerini ifade etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 19:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gizem Örge: 'Yarı finale yakışır bir mücadele oldu'
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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Gizem Örge, yarı final karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takım performansından dolayı mutlu olduğunu belirten Örge, mücadeleyi yarı finale yakışır olarak değerlendirdi.

"TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"

Gizem Örge, "Takımla gurur duyuyorum. Yarı finale yakışır bir mücadele oldu. Seyircimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, maçın kritik anlarında taraftarların takıma büyük destek verdiğini söyledi.

"TARAFTARLAR BUGÜN MAÇI BİZİMLE OYNADI"

Örge, "Bir iki kritik hakem kararı oldu. Bir iki böyle hata yaptığımız an oldu ve taraftarlar oralarda çok iyi itici bir güçtü. Bugün seyircimiz çok aktifti" dedi.

Taraftar desteğinin sahadaki oyunlarına doğrudan yansıdığını belirten milli oyuncu, "Gerçekten taraftarlar bugün maçı bizimle oynadı. O yüzden bu böyle olduğunda biz de çok iyi hissediyoruz. Çok daha agresif ve motive oynuyoruz. O yüzden onların desteği bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"KUPAYLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Finale ilişkin de konuşan Gizem Örge, "Yarın da aynı enerjiyle hep birlikte buradan kupayla ayrılmak istiyoruz. Yarın aynı enerjiyle görüşmek üzere" dedi.

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