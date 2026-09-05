Galatasaray'dan iç transferde imza: Enes Emre Büyük

Kadrosunu Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu ile güçlendiren Galatasaray'dan, bir hamle de iç transferde geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılı yönetim, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük'ün sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, genç eldivene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer vermişti.
U19 PERFORMANSI
Sarı kırmızılıların U19 takımında 26 maça çıkan Enes Emre, filelerinde 45 gol görürken, 3 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, genç eldivene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer vermişti.
U19 PERFORMANSI
Sarı kırmızılıların U19 takımında 26 maça çıkan Enes Emre, filelerinde 45 gol görürken, 3 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı.