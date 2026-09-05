Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferinden neden vazgeçti?

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ için yaptığı girişimin neden sonuçlanmadığı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü'de yer alan habere göre Konyaspor, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis talep etti.
Sarı-lacivertlilerin bu rakamı yüksek bulması nedeniyle görüşmelerden çekildiği iddia edildi.
FENERBAHÇE'DEN ADİL DEMİRBAĞ AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, 4 Eylül Cuma günü Adil Demirbağ transferiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesinin yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Konyaspor'da yaklaşık 6 yıldır forma giyen Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sarı-lacivertlilerin bu rakamı yüksek bulması nedeniyle görüşmelerden çekildiği iddia edildi.
FENERBAHÇE'DEN ADİL DEMİRBAĞ AÇIKLAMASI
Fenerbahçe, 4 Eylül Cuma günü Adil Demirbağ transferiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesinin yapılacağı ve 3 milyon euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.
Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Adil Demirbağ'ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR
Konyaspor'da yaklaşık 6 yıldır forma giyen Adil Demirbağ'ın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak gösteriliyor.