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2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-1

PSG, 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı

Paris Saint-Germain, 5 futbolcusuyla sözleşme uzattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Eylül 2026 00:45
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
PSG, 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, 5 futbolcusuyla sözleşme uzattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, Joao Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo ve Senny Mayulu ile 2031 yılına kadar geçerli sözleşmeler ve Fabian Ruiz ile de oyuncuyu 2028 yılında kadar takımda tutacak yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa temsilcisi, İspanyol teknik direktörü Luis Enrique ile de 2030 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasında Galatasaray ile de karşı karşıya gelecek.











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