Okan Buruk'tan Leao ve sakatlık açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunurken transfer dönemi, yeni transferler ve takımın son durumu hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Buruk, transfer döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte takım içerisindeki dengelerin daha net hale geleceğini belirterek, "Transfer döneminin sonuna geldik. Her sene söylüyoruz, transfer dönemi bittikten sonra gelenler-gidenler belli oluyor. Takım içerisindeki hava daha net oturuyor. Kadro belli oluyor. Bundan sonraki dönemin, performansların yukarıya çıkması gereken dönem olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





LEAO İÇİN DAKİKA SINIRI

Yeni transferlerden Rafael Leao'nun bugün kadroda olduğunu açıklayan Buruk, Portekizli yıldızın fiziksel durumuna dikkat çekti.





Tecrübeli teknik adam, "Leao'nun küçük bir sakatlık süreci vardı. Burada yaklaşık 2-3 haftalık... En son hazırlık maçında 45 dakika oynamıştı, onun üzerinden 4 hafta geçti. Onu çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Bugün belirli dakika vereceğiz ona. Gerçekten çok önemli bir oyuncu aldık." dedi.





Deniz Gül'ün de kadroda olduğunu söyleyen Buruk, Batrakov'un geçen hafta maç kadrosunda yer aldığını, son transfer Bitshiabu'nun ise takıma geç katılması nedeniyle durumunun yapılacak kontrollerin ardından değerlendirileceğini belirtti.





SİNGO KADRODA YOK

Singo'nun antrenmanda aldığı darbe nedeniyle Başakşehir maçının kadrosunda yer almadığını açıklayan Buruk, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın ise kadroda olduğunu söyledi.





Buruk, "Çok fazla maç oynayacağız. Her oyuncuyu kullanacağız. Çıkan 11'e çok güveneceğiz. Haftaya lider olarak başlıyoruz ve lider olarak bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.









"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Başakşehir'in güçlü ve hareketli bir takım olduğunu vurgulayan Buruk, rakibin savunma geçişlerindeki zaaflarını değerlendirmek istediklerini belirtti.





Buruk, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Nuri Şahin çok önemli bir isim. Rakibimiz çok hareketli bir takım. Rakiplerinin kafasını karıştırıyor ve tehlike yaratıyorlar. Savunma geçişlerinden pozisyonlar veriyorlar. Bunlara hazırlandık. Oyun ve oyuncu kalitemizi ortaya çıkarıp bugün kazanmak istiyoruz." dedi.



