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Rockets, Amen Thompson'la 5 yıl için 208 milyon dolara anlaştı

Houston Rockets, genç yıldızı Amen Thompson'la 208 milyon dolar değerinde beş yıllık çaylak kontratı uzatması üzerinde anlaşmaya vardı. Sözleşmede yüzde 10'luk takas bonusu da bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Rockets, Amen Thompson'la 5 yıl için 208 milyon dolara anlaştı
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Houston Rockets ile kanat oyuncusu Amen Thompson, 208 milyon dolar değerinde beş yıllık çaylak kontratı uzatması üzerinde anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre anlaşmada yüzde 10'luk takas bonusu da yer alıyor. Houston'ın Thompson'ı başka bir takıma göndermesi halinde 23 yaşındaki oyuncu bu bonusu almaya hak kazanacak.

Overtime Elite çıkışlı Thompson, normal şartlarda 251 milyon dolarlık çaylak süper maksimum kontratına imza atabilecek durumdaydı. Sözleşmenin toplam değeri; All-NBA veya Yılın Savunma Beşi'ne seçilmesi, MVP ya da Yılın Savunmacısı ödülünü kazanması halinde 287 milyon dolara kadar çıkabilecekti.

2024-25 sezonunda Yılın Savunma Beşi'ne seçilen Thompson, geçtiğimiz sezon sayı, ribaund ve asist kategorilerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı.

Genç oyuncu sezonu 18,3 sayı, 7,8 ribaund ve 5,3 asist ortalamalarıyla tamamlarken, toplam 2 bin 953 dakika sahada kalarak bu alanda NBA'in zirvesinde yer aldı.

Thompson, Alperen Şengün, Jabari Smith Jr., Reed Sheppard ve Tari Eason'la birlikte Houston'ın gelişmekte olan genç çekirdeğinin güvenilir iki yönlü temel parçalarından biri haline geldi.

2023 NBA Draftı'nın dördüncü sırasından Rockets tarafından seçilen Thompson, Houston formasıyla dördüncü sezonuna girmeye hazırlanıyor. İkiz kardeşi Ausar Thompson ise aynı draftta bir sonraki sıradan Detroit Pistons tarafından seçilmişti.

Amen Thompson ayrıca Victor Wembanyama'nın temmuz ayında San Antonio Spurs'le 252 milyon dolar değerinde beş yıllık uzatma imzalamasının ardından, 2023 draft sınıfından bu yaz çaylak kontratını uzatan ikinci oyuncu oldu.

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