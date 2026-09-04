04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
20:00
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
21:30
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
22:00
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
22:00
04 Eylül
Genoa-Como
21:45
04 Eylül
Lyon-Auxerre
20:00
04 Eylül
PSG-AS Monaco
22:05
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
21:00
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
19:30
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
19:30
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
21:45
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
22:15

Beşiktaş'ta forma satışlarından büyük başarı!

Beşiktaş, yeni sezon formalarının satışa çıkmasının ardından 2 ayda 95 bin forma sattı. Siyah-beyazlılar, yıl sonuna kadar 300 bin barajını aşmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 10:09
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta forma satışlarından büyük başarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta yeni sezon formalarına taraftarların ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün satış mağazası Kartal Yuvası, formaların satışa sunulmasının ardından geçen yaklaşık 2 aylık süreçte 95 bin forma satışı gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 300 BİN HEDEFİ

Beşiktaş yönetimi, yakalanan satış performansının ardından hedefini daha da yükseltti. Siyah-beyazlıların, yıl sonuna kadar 300 bin forma satış barajını aşmayı hedeflediği belirtildi.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.