Beşiktaş'ta forma satışlarından büyük başarı!

Beşiktaş'ta yeni sezon formalarına taraftarların ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün satış mağazası Kartal Yuvası, formaların satışa sunulmasının ardından geçen yaklaşık 2 aylık süreçte 95 bin forma satışı gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 300 BİN HEDEFİ
Beşiktaş yönetimi, yakalanan satış performansının ardından hedefini daha da yükseltti. Siyah-beyazlıların, yıl sonuna kadar 300 bin forma satış barajını aşmayı hedeflediği belirtildi.
Beşiktaş yönetimi, yakalanan satış performansının ardından hedefini daha da yükseltti. Siyah-beyazlıların, yıl sonuna kadar 300 bin forma satış barajını aşmayı hedeflediği belirtildi.