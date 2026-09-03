Beşiktaş'tan Ilaix Moriba hamlesi!

Beşiktaş'ta orta saha transferi için önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan orta saha takviyesi için yeni bir hamle geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Celta Vigo'a teklif yaptı.
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
CELTA VIGO İLE SÖZLEŞMESİ
Celta Vigo forması giyen Ilaix Morib, bu sezon İspanyol ekibinde 3 maçta 148 dakika süre buldu.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Moriba'nın, kulübü Celta Vigo ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Celta Vigo'a teklif yaptı.
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
CELTA VIGO İLE SÖZLEŞMESİ
Celta Vigo forması giyen Ilaix Morib, bu sezon İspanyol ekibinde 3 maçta 148 dakika süre buldu.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Moriba'nın, kulübü Celta Vigo ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.