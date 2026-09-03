03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
3-034'
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
20:00
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
22:00
03 Eylül
Toulouse-Lille
21:45
03 Eylül
Gent-OH Leuven
21:30
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
21:30
03 Eylül
Lugano-Servette
21:30
03 Eylül
Basel-Sion
21:30
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
21:00
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
19:00
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
21:30
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
21:45
03 Eylül
Palermo-Mantova
19:00
03 Eylül
Cagliari-Verona
22:00

Beşiktaş'tan Ilaix Moriba hamlesi!

Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba için şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 17:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Ilaix Moriba hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta orta saha transferi için önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan orta saha takviyesi için yeni bir hamle geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba için İspanyol ekibinin kapısını çaldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş, 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Celta Vigo'a teklif yaptı.

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

CELTA VIGO İLE SÖZLEŞMESİ

Celta Vigo forması giyen Ilaix Morib, bu sezon İspanyol ekibinde 3 maçta 148 dakika süre buldu.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Moriba'nın, kulübü Celta Vigo ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.