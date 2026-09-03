Sacramento Kings'in, Detroit Pistons ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Jalen Duren'ın 2027 yazında sınırsız serbest oyuncu olması hâlinde genç pivotla ilgilenmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Detroit Pistons pivotu Jalen Duren'ın 2027 yazında sınırsız serbest oyuncu piyasasına çıkması hâlinde Sacramento Kings'in kendisini kadrosuna katmak için harekete geçebileceği belirtildi.
Kings genel menajeri Scott Perry, yaz döneminde Duren ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Pistons, ilk beş pivotunu kapsayacak bir imza ve takas anlaşması üzerinde çalışmaya sıcak bakmadı.
Gelecek yaz maaş bütçesinde boşluk oluşturması beklenen Sacramento'nun, Duren için yeniden girişimde bulunabileceği ifade edildi.
Genç pivotun 2027'de sınırsız serbest oyuncu olabilmesi için Pistons'ın nitelikli teklifini kabul etmesi, başka bir yıllık kontrata imza atması veya ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu iki yıllık bir anlaşma yapması gerekiyor.
Son iki seçeneğin gerçekleşme ihtimali daha düşük görülüyor. Duren'ın nitelikli teklif dışında başka bir kontratı kabul etmesi hâlinde bunun büyük olasılıkla uzun vadeli bir anlaşma olması bekleniyor.
Duren ile Pistons arasında devam eden görüşmelerde ciddi bir mali fark bulunuyor. Detroit'in yıllık yaklaşık 35 milyon dolar değerinde beş yıllık bir kontrat önerdiği, Duren cephesinin ise sezon başına 40 milyon doların üzerinde ücret talep ettiği bildirilmişti.
Kings genel menajeri Scott Perry, yaz döneminde Duren ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Pistons, ilk beş pivotunu kapsayacak bir imza ve takas anlaşması üzerinde çalışmaya sıcak bakmadı.
Gelecek yaz maaş bütçesinde boşluk oluşturması beklenen Sacramento'nun, Duren için yeniden girişimde bulunabileceği ifade edildi.
Genç pivotun 2027'de sınırsız serbest oyuncu olabilmesi için Pistons'ın nitelikli teklifini kabul etmesi, başka bir yıllık kontrata imza atması veya ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu iki yıllık bir anlaşma yapması gerekiyor.
Son iki seçeneğin gerçekleşme ihtimali daha düşük görülüyor. Duren'ın nitelikli teklif dışında başka bir kontratı kabul etmesi hâlinde bunun büyük olasılıkla uzun vadeli bir anlaşma olması bekleniyor.
Duren ile Pistons arasında devam eden görüşmelerde ciddi bir mali fark bulunuyor. Detroit'in yıllık yaklaşık 35 milyon dolar değerinde beş yıllık bir kontrat önerdiği, Duren cephesinin ise sezon başına 40 milyon doların üzerinde ücret talep ettiği bildirilmişti.