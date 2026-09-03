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Transfer piyasasında rekorları altüst eden sezon!

Bu yaz gerçekleşen üç transfer, futbol tarihinin en pahalı 10 transferi arasına girdi. Enzo Fernandez 145 milyon avroluk bedelle zirveye çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 13:40
Haber: AA, Fotoğraf: mancity.com
Transfer piyasasında rekorları altüst eden sezon!
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Futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden üçü bu yaz gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de yaz transfer dönemi sona erdi.

Tüm zamanların en pahalı 10 transferinden üçü bu yaz yapıldı. Enzo Fernandez, Morgan Rogers ve Elliot Anderson'ın transferleri, bu yaz Premier Lig'de gerçekleştirildi.

İspanyol ekibi Barcelona'dan 2017-18 sezonunda 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Fransız temsilcisi PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, hala listenin zirvesinde bulunuyor.

Bu yaz 100 milyon avroyu aşan transferler

Avrupa'da bu yaz bonservisine en fazla ödeme yapılan 6 oyuncunun beşi Premier Lig'e, biri ise LaLiga'ya transfer oldu.

Arjantinli orta saha Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon avro bedelle giderek bu sezonun en pahalı transferleri listesinde zirvede yer aldı.

Listenin ikinci sırasına, Aston Villa'dan Chelsea'ye 138 milyon avro bedelle transfer olan İngiliz orta saha Morgan Rogers yerleşti.

İngiliz orta saha Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon avroya transfer olarak listenin üçüncü basamağında kendisine yer buldu.

Fransız sol kanat Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi, 125 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştirildi ve listenin dördüncü sırasında yer aldı.

İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından 125 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Yan Diomande, bu yaz dönemindeki en pahalı 5. transfer olarak dikkati çekti.

İngiliz ekibi Tottenham'ın Newcastle United'dan 108 milyon avroya transfer ettiği 26 yaşındaki İtalyan futbolcu Sandro Tonali ise 6. sırada yer aldı.

Bu yaz transfer döneminin en pahalı üç transferi olan Fernandez, Rogers ve Anderson, futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan ilk 10 transfer arasına da girdi.

Avrupa'da bu yaz transfer sezonunda bonservisine 100 milyon avrodan fazla ödeme yapılan oyuncular şunlar:

SıraOyuncuÜlkesiYaşEski KulübüYeni KulübüBonservis (M€)
1 Enzo Fernandez Arjantin 25 Chelsea Manchester City 145
2 Morgan Rogers İngiltere 23 Aston Villa Chelsea 138
3 Elliot Anderson İngiltere 23 Nottingham Forest Manchester City 135
4 Bradley Barcola Fransa 23 PSG Liverpool 125
5 Yan Diomande Fildişi Sahili 19 Leipzig Real Madrid 125
6 Sandro Tonali İtalya 26 Newcastle United Tottenham 108
Bu sezon dikkati çeken diğer transferler

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'den 30 yaşındaki İspanyol orta saha Rodri, Newcastle United'dan 25 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Anthony Gordon ve Arsenal'den 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı.

Real Madrid ise Leipzig'den 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yan Diomande dışında Chelsea'den 27 yaşındaki sol bek Marc Cucurella, Inter'den 30 yaşındaki sağ bek Denzel Dumfries, Manchester City'den 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı transfer etti.

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG, Barcelona'dan 26 yaşındaki İspanyol forvet Ferran Torres'i kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, PSV'den 25 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ismael Saibari'yi transfer etti.

Manchester City, Lille'den 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin transferini gerçekleştirdi.

Tüm zamanların en pahalı 10 transferi

Futbol tarihinde bonservisine en fazla ödeme yapılan 10 transfer şöyle:

SıraOyuncuÜlkesiTransfer SezonuAyrıldığı KulüpBonservis Ödeyen KulüpBonservis (M€)
1 Neymar Brezilya 2017-18 Barcelona PSG 222
2 Kylian Mbappe Fransa 2018-19 Monaco PSG 180
3 Ousmane Dembele Fransa 2017-18 Borussia Dortmund Barcelona 148
4 Enzo Fernandez Arjantin 2026-27 Chelsea Manchester City 145
5 Alexander Isak İsveç 2025-26 Newcastle United Liverpool 145
6 Morgan Rogers İngiltere 2026-27 Aston Villa Chelsea 138
7 Elliot Anderson İngiltere 2026-27 Nottingham Forest Manchester City 135
8 Philippe Coutinho Brezilya 2017-18 Liverpool Barcelona 135
9 Joao Felix Portekiz 2019-20 Benfica Atletico Madrid 127
10 Jude Bellingham İngiltere 2023-24 Borussia Dortmund Real Madrid 127
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